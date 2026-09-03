Iran Ta Aika Wasika Ga Kwamitin Tsaro Na MDD Bayan Harin Amurka A Taron Bikin Aure

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran da mukaddashinta a Majalisar Dinkin Duniya, a cikin wani sako ga kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya, ya yi Allah-wadai da hare-haren laifi na Amurka, ciki har da kai hari ga wani gida a lardin Hormozgan yayin da ake gudanar da taron bikin aure, yana mai cewa wannan hari yana cikin laifukan yaki.
Jakadan Iran da mataimakin wakilinsa a Majalisar Dinkin Duniya, Gholam Hossein Darzi, ya aika da sako ga babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban kwamitin tsaro, inda ya ce Amurka a yammacin ranar 1 ga Satumba, 2026, ta kai wani sabon guguwar hare-hare na soji a kan wasu garuruwa a kudancin Iran, wanda ya hada da kai hari da gangan ga farar hula da kadarorin farar hula.
Ya bayyana cewa sojojin Amurka sun kai hari ga wani gida a Kuhestak na gundumar Sirik a lardin Hormozgan, yayin da ake gudanar da bikin aure, wanda ya yi sanadin shahadar farar hula hudu, ciki har da yaro dan shekara hudu, da kuma raunata farar hula sama da 70.
Jakadan Iran ya jaddada cewa Iran tana Allah-wadai da wannan mummunan laifi, yana mai jaddada cewa kai hari da kashe farar hula, ciki har da yara, cin zarafi ne na dokokin jin kai na duniya kuma laifin yaki ne.
…………….
Ra'ayinka