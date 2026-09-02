Iran: Ta Kashe Wasu Kwamandojin Amurka Da Kune Jirage Marasa Matuka A Kuwait

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin hulɗa da jama'a na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci a cikin wata sanarwa da aka aika ga al'ummar Kuwait, ta bayyana cewa: "Ya ku al'ummar Kuwait masu daraja da kirki; a daren jiya, 'ya'yan shaidan waɗanda wasunsu ke tsugunna a sansanonin shaidan mai girma a Kuwait, sun aikata wani babban laifi a yankin, kuma a cikin wani cin zarafi na hakkin bil'adama, sojojin Amurka masu kashe yara, ta hanyar kai hari da bama-bamai da zubar da jini a wani gida a Sirik, sun mayar da bikin auren wani matashi da matarsa Ahlus Sunna masu daraja zuwa makoki."
"A wannan hari na mugunta, kusan mutane 70 marasa laifi sun fuskanci hari, kuma 4 daga cikinsu ciki har da wani yaro sun yi shahada."
Sanarwar ta kara da cewa: "A matsayin mayar da martani ga wannan laifi, da sanyin safiyar yau, jaruman mayaƙan sojojin kasa na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali, a lokaci guda da kai hari ga sansanonin 'yan iska na Amurka a Jordan, Bahrain, da Erbil, ta hanyar hari na hadin gwiwa na makamai masu linzami da jirage marasa matuki, sun kai hari ga hedkwatar da masaukin kwamandojin Amurka na sansanin Ali Al-Salim, kuma sun kashe wasu daga cikin abokan gaba."
"Daga nan suka kona rumbun ajiyar jirage marasa matuki da wurin da ake ajiye jiragen marasa matuki da kai hare-haren a kan mutane, kuma suka lalata wasu jirage marasa matuki."
Sanarwar ta kara da cewa: "Ya ku al'ummar Kuwait masu daraja; kun san soyayyarmu da dangantakarmu da ku. Abin da ke ba mu zafi da damuwa shi ne mamaye kasashen Musulunci da sojojin Amurka masu kashe yara da 'yan ta'adda suke yi."
"Waɗannan hare-haren, taimako ne a gare ku don tsarkake ƙasar Kuwait mai tsarki daga ƙazantar kafiran Amurka. Da fatan ruguza ikon Amurka da sahyoniyya masu zalunci, da samun 'yanci da 'yancin kan al'ummar Kuwait masu daraja daga mamaya masu cin zarafi."
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