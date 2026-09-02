Iran: Zuwa Yanzu Mutane 18 Ne Su Kai Shahada A Hare-Haren Daren Jiya Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan Lafiya: A hare-haren daren jiya a larduna daban-daban na ƙasar, mutane 18 sun yi shahada kuma 'yan kasarmu 108 sun samu raunuka.
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A hare-haren daren jiya a larduna daban-daban na ƙasar, mutane 18 sun yi shahada kuma 'yan kasarmu 108 sun samu raunuka.
Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan Lafiya: A hare-haren daren jiya a larduna daban-daban na ƙasar, mutane 18 sun yi shahada kuma 'yan kasarmu 108 sun samu raunuka.
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