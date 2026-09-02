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Iran: Zuwa Yanzu Mutane 18 Ne Su Kai Shahada A Hare-Haren Daren Jiya Na Amurka

2 Satumba 2026 - 21:03
Lambar labari: 1860712
Source: ABNA24
Iran: Zuwa Yanzu Mutane 18 Ne Su Kai Shahada A Hare-Haren Daren Jiya Na Amurka

A hare-haren daren jiya a larduna daban-daban na ƙasar, mutane 18 sun yi shahada kuma 'yan kasarmu 108 sun samu raunuka.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan Lafiya: A hare-haren daren jiya a larduna daban-daban na ƙasar, mutane 18 sun yi shahada kuma 'yan kasarmu 108 sun samu raunuka.

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