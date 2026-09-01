Iran: Sojojin Ta'addanci Na Amurka Sun Kai Hari A Wasu Wurare A Kudancin Kasar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sakamakon abubuwan da suka faru na baya-bayan nan a yankin, da yammacin yau an sami rahotanni na jin karar fashe-fashe a wurare da dama a kudancin Iran, kuma a lokaci guda, majiyoyin yankin sun ba da labarin fashe-fashe a yankuna daban-daban.
Da karfe 19:30, majiyoyin gida sun ba da labarin jin karar fashe-fashe 6 a yankin Konarak. Har yanzu ba a bayyana cikakkun bayanai game da wurin fashe-fashen da kuma yiwuwar barnar da lamarin ya haifar daga jami'an yankin ba.
Haka nan, tsakanin karfe 19:30 zuwa 19:45, an ji akalla karar fashe-fashe 8 a gabar kudancin wannan tsibiri.
Bisa ga rahotannin farko na majiyoyin yankin, kamfanin foda na kifi a garin Suza an kai masa hari; duk da haka, cikakkun bayanai game da barnar da yiwuwar asarar rayuka har yanzu ana ci gaba da bincike, kuma har yanzu ba a fitar da wani bayani a hukumance ba.
A lokaci guda, rahotannin fage sun nuna an ji karar fashe-fashe a wasu yankuna na Bandar Abbas da Sirik.
Dangane da bayanan farko, wani ɓangare na karar fashe-fashen da aka ji a yankin, ya kasance sakamakon arangama da fuskantar sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da jiragen makiya a kewayen mashigin Hormuz.
Wasu rahotannin da ba na hukuma ba sun kuma ba da labarin jin karar fashe-fashe a kewayen filin jirgin sama na Qeshm, wanda kuma ana ci gaba da bincike.
A halin da ake ciki, CENTCOM, cibiyar kwamandancin sojojin Amurka, ta tabbatar da kai hari a kudancin Iran.
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