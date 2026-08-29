Amurka: 'Yan Jarida 3 Da Aka Kora Sun Shigar Da Gwamantin Amurka Kara

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: 'Yan jarida uku da aka kora daga gidan jaridar sojin Amurka Stars and Stripes a makon da ya gabata bisa zargin "rashin biyayya", sun shigar da kara a kotun tarayya a kan Ministan Tsaro Pete Hegseth da wasu manyan jami'an Pentagon biyu. Mawallafi Max Lederer, babban edita Erik Slavin, da wakiliya Lara Cortes suna zargin gwamnatin Trump da yin bita da kulli ga jaridar da kuma korar su ba bisa ka'ida ba.
Ana zargin zargin "rashin biyayya" da aka yi wa Slavin da Cortes yana da alaka da hirar da suka yi da shirin CBS Sunday Morning a watan Yuli. A cikin shirin, Cortes ta ce: "Ni wakiliyar Stars and Stripes ce, ba ta Pentagon, gwamnati, ko masu tsara manufofi ba."
A cewar takardar karar, an kai wa 'yan jarida hari ne musamman saboda wani rahoto da suka yi game da rashin kyawun yanayi a cikin jirgin ruwan yaki USS Abraham Lincoln, ciki har da karancin abinci da ruwa, da kuma yanayin tunanin ma'aikata. An bayyana cewa kwana daya bayan buga rahoton da ya nuna mugun yanayin ma'aikatan da suka shafe watanni 9 a cikin jirgin, jami'an Pentagon sun bukaci Lederer ya mika sanarwar korar ga Slavin da Cortes.
Ko da yake Lederer ya ce ya ki mika sanarwar, kuma ya bayyana aniyarsa ta yin ritaya a karshen watan Satumba saboda "rashin jituwa mai zurfi" da ma'aikatar tsaro, Pentagon ta kore shi kafin wannan lokacin.
'Yan jaridan sun bayyana cewa tsaron su ya keta hakkinsu a karkashin "Gyaran Farko na Kundin Tsarin Mulki" da dokokin tarayya, kuma suna fuskantar "barazanar ramuwa da kora nan da nan". A cikin takardar karar, an kwatanta ayyukan Pentagon a kan Stars and Stripes a matsayin "yunƙurin bita da kulli da ba a taɓa ganin irinsa ba". 'Yan jaridan na neman a dakatar da cin zarafin 'yancin fadin albarkacin baki da hakkinsu na doka.
Stars and Stripes, wadda aka fara bugawa a lokacin yakin basasar Amurka, ta shafe shekaru da dama tana kiyaye 'yancin buga labarai ba tare da tsangwama daga gwamnatin tarayya ba.
Duk da haka, Pentagon a baya ta bayyana shirinta na yin manyan sauye-sauye a jaridar. Mai magana da ma'aikatar tsaro Sean Parnell ya ce manufar ita ce sabunta ayyukan jaridar, canza abubuwan da ke cikinta, da kuma daidaita ta da sabbin dokoki. Pentagon ta kuma yi ƙoƙarin hana buga wasu labarai daga kamfanonin dillancin labarai a cikin jaridar.
Wannan karar na daya daga cikin sabbin takaddama tsakanin gwamnatin Trump da kungiyoyin yada labarai na soja, kuma tana iya haifar da gwada iyakar ikon Pentagon da 'yancin yada labarai a gaban kotu.
………………..
Ra'ayinka