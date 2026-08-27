Fuskantar Jahiliyya Ta Zamani, Nauyi Ne Na Da Ya Hau Kan Duniyar Musulunci

Shugaban ƙasa, yana bayyana alamomin jahiliyya ta zamani, ya bayyana cewa: "A yau, fasahar da za ta iya rayar da mutane da warkar da su, ana amfani da ita ne don yin kisa. Bayanin da zai iya kusantar da al'ummai ga juna, yana iya, ta hanyar karya, wulakanci, da ƙiyayya, ya mayar da al'ummai masu gaba da juna. Sabani na addini a cikin 'yan mintuna ta hanyar wayar hannu ana isar da shi ga miliyoyin mutane. Don haka, malaman duniyar Musulunci, jami'o'i, da kafofin watsa labarai suna da sabon nauyi."
Dokta Pezeshkian ya jaddada wajabcin fuskantar takfiriyya, cin mutunci, da tunzura addini, ya ce: "Dole ne a kawar da takfiriyya daga fagen sabani na addini, cin mutuncin abubuwan alfarma na sauran mazhabobi ya zama jan layin mu, kuma tunzura Musulmi a kan Musulmi, ko da wane dalili aka yi, hidima ce ga makiya al'ummar Musulunci. Tambayar muhimmiyar wannan taro bai kamata ta kasance menene ba daidai ba kawai, a'a, dole ne mu faɗi me ya kamata mu yi. A ganina, duniyar Musulunci a yau, fiye da wani sabon kuduri, tana bukatar wasu mabayyanan alkawurai da aiwatarwa."
Shugaban ƙasa ya gabatar da shawararsa ta farko a matsayin samar da yarjejeniyar tsaro na juna da rashin cin zarafi tsakanin kasashen Musulunci, ya kuma bayyana cewa: "Kasashen Musulunci dole ne su yi alkawarin mutunta 'yancin kan juna, kada su yi amfani da kasa, sararin sama, da damarsu don kai hari ga wata kasa ta Musulunci, kada su goyi bayan rarrabuwa da rashin zaman lafiya na juna, kuma kada su ayyana tsaronsu a kan juna, a'a, ta hanyar hadin kai su sarrafa tsaron yankin."
Dokta Pezeshkian, yana mai cewa irin wannan yarjejeniya ba ta nufin hadin kan soji ko zama daya na manufofin waje na kasashe ba, ya kara da cewa: "Wannan shi ne mafi karancin abin da hankali na gama-gari ya ke bukata. Idan ba za mu iya samar da irin wannan doka a tsakaninmu ba, ta yaya za mu iya magana game da tsari na adalci a duniya?"
Shugaban ƙasa ya gabatar da shawararsa ta biyu a matsayin samar da wata hanya ta dindindin don shiga tsakani da rigakafin rikici a duniyar Musulunci, ya ce: "Allah a Alkur'ani ya ce, 'Idan kungiyoyi biyu na muminai suka yi yaki, ku yi sulhu tsakaninsu. Idan daya daga cikinsu ta zalunci ɗayan, ku yaki wadda tai zalunci har sai ta koma ga umurnin Allah. Idan ta koma, ku yi sulhu tsakaninsu da adalci, ku yi daidai, domin Allah yana son masu yin daidai. Muminai 'yan'uwa ne, ku yi sulhu tsakanin 'yan'uwanku, kuma ku bi Allah da taqawa, domin a yi muku rahama.' Idan rikici ya taso a tsakaninmu, dole ne mu gyara shi, mu sake zama 'yan'uwa, domin rahamar Allah ta sauka a kanmu."
Dokta Pezeshkian, yana jaddada wajabcin karfafa damar warware sabani a kungiyar hadin kan Musulunci, ya kara da cewa: "Wannan kungiya ta kamata ta iya shiga tsakani kafin sabani ya koma yaki, ba wai kawai bayan an kashe dubban mutane ta fitar da sanarwa ba. Kasashe masu amana, malamai, jami'an diflomasiyya, da manyan lauyoyin duniyar Musulunci za su iya samar da wata hanya ta dindindin don gargadin farko, shiga tsakani, da warware sabani tsakanin kasashen Musulunci."
Shugaban ƙasa ya gabatar da shawararsa ta uku a matsayin mayar da duniyar Musulunci daga tarin kasuwanni daban-daban zuwa hanyar hadin gwiwa ta hakika, ya kuma bayyana cewa: "Hadin kai ba batun tsaro kawai ba ne. Matashin Musulmi ya kamata ya iya samun saukin karatu a jami'o'in wata kasa ta Musulunci. Masana mu ya kamata su yi ayyukan hadin gwiwa a fannonin hankali na wucin gadi, likitanci, ruwa, makamashi, noma, da sabbin fasahohi. Jarin kasashen Musulunci ya kamata ya kara karkata zuwa ga ci gaba da fasaha a cikin duniyar Musulunci, kuma ciniki a cikin duniyar Musulunci wanda a yau bai kai kashi daya cikin biyar na kayyakin da kasashen kungiyar hadin kan Musulunci ke fitarwa ba, ya kamata a kara shi sosai."
Dokta Pezeshkian, yana jaddada abubuwan da suka hada Musulmai, ya bayyana cewa: "Allahnmu daya ne, Annabinmu daya ne, Littafinmu daya ne; Allah daya, Annabi daya, Alkur'ani daya. Shin Allah ya umarce mu da mu yi sabani, ko kuwa da sabaninmu mun saba wa umarnin Allah?"
Shugaban ƙasa ya bukaci samar da kungiyoyin aiki na gama-gari tsakanin kasashen Musulunci, ya kara da cewa: "Za mu iya amfani da albarkatun gama-gari a cikin kungiyoyin aiki don ababen more rayuwa, sufuri da dabaru, ciniki da zuba jari, noma, tattalin arzikin dijital, bunkasar teku, bunkasa fasaha, samarwa, makamashi mai tsafta, da dukkan fannonin da ake da su. Mun shekara shekaru muna magana game da makiya na gama-gari; lokaci ya yi da za mu yi magana game da makoma ta gama-gari kamar haka."
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