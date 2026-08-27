Babu Wata Kasa Ta Musulunci Da Ta Kamata Ta Zama Dandalin Kai Hari Ga Wata Kasa Ta Musulunci

Shugaban ƙasa, yana mai cewa a wannan shekara yana magana ne game da Iran da kanta ke cikin yaki, ya ce: "Dole ne mu yi magana a bayyane. A daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa tsakanin Iran da Amurka don warware sabani, an fara hare-haren soji masu yawa na Amurka da Isra'ila a kan Iran. Wadannan hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da tattaunawar Iran da Amurka ta sake komawa a wannan watan don neman mafita ta diflomasiyya. Jagoran kasa, kwamandoji, masu hankali, jami'ai, dalibai, da fararen hula sun yi shahada, kuma an kai hari kan garuruwa da ababen more rayuwa na kasar. Ba mu ne muka fara yaki ba, amma da karfi muka tsaya tsayin daka a kan wannan cin zarafi."
Dokta Pezeshkian, yana nuni da aya ta Alkur'ani "An ba da izini ga wadanda ake yakarsu cewa an zalunce su, kuma lalle Allah, Mai Iko ne kan taimakarsu," ya kara da cewa: "Allah ya kaddara cewa zai taimaki wadanda aka zalunta. An zalunci al'ummar Iran, kuma kare kasa hakki ne na kowace al'umma; Iran ma ta yi amfani da wannan hakki. Amma wannan Alkur'ani yana cewa, 'Kada kiyayya da wasu mutane ta sa ku kasa yin adalci. Ku yi adalci, shi ne mafi kusa da taqawa'. Kare Iran ba ya nufin ƙiyayya da al'ummomin makwabta da al'ummomin Musulmi. Babu wata kasa ta Musulunci da ya kamata ta zama dandalin kai hari ga wata kasa ta Musulunci, kuma babu wata kasa ta Musulunci da ta kamata ta nemi tsaronta ta hanyar rashin tsaron makwabciyarta."
Shugaban ƙasa ya bayar da labarin shirin Iran na samar da tsare-tsaren tsaro na gama-gari da kasashen makwabta, ya kuma bayyana cewa: "Iran tana mika hannunta ga makwabta don gina irin wadannan tsare-tsaren; ba don rauni ba, a'a, bisa gogewar yaki. Mun san menene yaki, kuma mun san idan makami mai linzami da bam suka sauka, ba su bambanta tsakanin burin wata uwa 'yar Iran da wata uwa 'yar Larabawa ba. Manzon Allah ya kwatanta muminai da jiki daya."
Dokta Pezeshkian, yana mai cewa goyon bayan Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga Falasdinu ya ginu ne a kan kare wanda aka zalunta, ya bayyana cewa: "Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafe fiye da shekaru arba'in tana goyon bayan Falasdinu; ba don Falasinawa 'yan Shi'a ba ne, basu kasance hakan ba, a'a, don an zalunce su ne. Wannan a gare mu ma'anar rike tutar Musulunci ce. Imam Ali (AS) a wasiyyarsa ya ce, 'Ina wasiyyar ku da Allah, kada ku nemi duniya ko da ta neme ku, kada ku yi bakin ciki da wani abu daga gare ta da aka hana ku, ku faɗi gaskiya, ku yi aiki don lada, ku kasance makiyi ga mai zalunci, da mataimaki ga wanda aka zalunta'. Dole ne mu kasance makiyi ga mai zalunci, kuma mu mataimaki wanda aka zalunta."
Shugaban ƙasa, yana nuni da wani bangare na wasiyyar Amiral-Mu'minin, ya kara da cewa: "Imam Ali (AS) ya ce, 'Ina wasiyyar ku da dukan 'ya'yana da iyalina da duk wanda wasikata ta kai gare shi, da taqawa, da tsara al'amarinku, da gyara dangantakarku, domin na ji kakanku (SAW) yana cewa: Gyara dangantaka ya fi sallar nafila da azumin nafila'. Gyara dangantaka da samar da hadin kai a tsakaninmu ya fi sallah da azumi. Idan Iran ta kare Falasdinu, ta kashe kudi, ta tsaya tsayin daka a kan mamaya, ba ta daukar wadannan ayyuka a matsayin wani gata don neman wani gata daga wasu ba, a'a, tana daukar su a matsayin wani hakki na Musulunci. Musulunci da muka sani ba ya ba da izini idan wanda aka zalunta ya nemi taimako, mu fara tambayar mazhabarsa, addininsa, da imaninsa."
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