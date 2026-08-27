Jami’an Diflomasiyya Na Ƙoƙarin Farfado da Tattaunawar Tehran da Washington

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Firayim Ministan Qatar, a tafiyarsa Tehran a yau domin yin shawarwari game da sake farfado da tattaunawar diflomasiyya don kawo karshen yaki da rage tashin hankali. Ana sa ran 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz da hanyoyin rage tashin hankali tsakanin bangarorin su kasance cikin muhimman batutuwan tattaunawarsa.
A lokaci guda, Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali ta Iran ta ba da labarin yarjejeniyar Tehran da Muscat game da yadda za a raba hanyar ruwa da kudaden shigarta; ko da yake zirga-zirgar ruwa a wannan mashiga na ci gaba da fuskantar cikas.
A gefe guda, bisa ga rahoton Bloomberg, kwamandan sojin Amurka na shirin, bayan cimma yarjejeniya da Iran, gudanar da taro da kawayenta na Turai don tattauna daidaitawa kan aikin tabbatar da tsaron zirga-zirgar ruwa a mashigin Hormuz.
An shirya gudanar da wadannan shawarwarin a baya a cikin tsarin taron kasa da kasa da Amurka za ta shirya, amma yanzu an mayar da hankali kan shirin gudanar da taro tsakanin kwamandojin sojin Amurka da takwarorinsu na Turai bayan cimma yarjejeniya.
Duk da ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya, yanayin zirga-zirgar ruwa a Hormuz yana ci gaba da kasancewa cikin rauni. Hukumar Ayyukan Kasuwancin Ruwa ta Biritaniya ta sanar da cewa wani jirgin dakon mai a wannan mashiga ya fuskanci harin wani makami da ba a san ainihinsa ba, kuma ya kama da wuta, daga baya aka kashe; dukkan ma'aikatan jirgin suna cikin lafiya, kuma ba a fitar da wani rahoto game da lalacewar muhalli ba.
Duk da haka, kididdigar kamfanin Kepler ta nuna ƙarancin ƙaruwa na zirga-zirgar jiragen ruwan dakon kaya masu muhimmanci; ta yadda a ranar Laraba jiragen ruwa 10 suka ratsa mashigar, yayin da a ranar Talata adadin ya kasance 8.
A halin da ake ciki, Amurka na kara ƙarfafa kasancewarta ta soji a yankin, kuma jirgin ruwan dakon jiragen sama "Theodore Roosevelt" zai tashi daga San Diego zuwa yankin da ke karkashin cibiyar kwamandancin Amurka a cikin makonni masu zuwa. Wannan jirgin, wanda zai tafi tare da jiragen ruwa masu rakiya da rundunar jiragen sama, zai yi aiki na tsawon watanni bakwai, kuma mai yiyuwa ne ya maye gurbin jirgin "George Washington".
Wadannan abubuwan suna faruwa ne a daidai lokacin da kasuwar man fetur ke sa ran makomar tattaunawar da kuma yanayin mashigar Hormuz; ta yadda farashin man Brent ya ragu da kashi 0.7% ya kai dalar Amurka 87.24, sannan farashin man West Texas Intermediate shi ma ya ragu da kashi 0.7% ya kai dalar Amurka 81.67 a kowace ganga.
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