Abubuwan Da Ba A Faɗa Ba Game Da Matsayin Ilimi Da Aiki Na Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i

Kamfanin Dillancin Labarai Na Ahlul-Bayt (A.S) Na Duniya - ABNA: Tawali'u da gujewa shahara, na ɗaya daga cikin manyan halaye na Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i, a cikin kimanin shekaru 50 na rayuwarsa ta kashin kansa, zamantakewa, makarantar addini, siyasa, da soji, ta yadda a cikin kimanin shekaru 30 na koyarwa a makarantun addini, wanda kimanin shekaru 20 daga ciki ya kasance yana koyar da darussan waje na fiqhu da ka'idoji a makarantar addini ta Qom, ba a taɓa ba da izini don yaɗa waɗannan darussan ba, ko buga hoto daga waɗannan tarurrukan, ko izini don buga littattafai da aka shirya daga waɗannan muhawarru na ilimi, daga gare shi ba.
A cikin shekaru 20 da suka gabata, kuma kusan a daidai lokacin da yake gabatar da darussan waje na fiqhu da Usul a matsayin mafi girman matakin ilimi na makarantun addini, ya kafa cibiyoyin ilimi kamar "Makarantar Fiqhu da Usul ta Qa'im (A.J.), Makarantar Fiqhu ta Imam Ali bin Musa Riza (A.S.), Makarantar Fiqhu ta Shamsush-Shumus, da Cibiyar Fiqhu ta Fiqhur-Rida (A.S.)," da kuma kafa cibiyoyin bayar da tallafi ga mabukata a duk faɗin Iran, tare da gudanar da nazari na dabaru da sarrafa ayyuka na musamman na soji da jihadi, wani ɓangare ne na matsayin ilimi da aiki na Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i.
A cikin waɗannan shekaru, bisa ga umarnin mahaifinsa shahidi, Allamah Sayyid Ali Hussaini Khamene'i, ya gudanar da bincike na dabaru a fannonin al'adu, barazana da fannoninta daban-daban, da kuma masana'antar al'adu, tattalin arzikin gwagwarmaya, sadarwa da shafukan sada zumunta, kuma don gudanar da waɗannan ayyukan ilimi, yana karanta sabbin makalolin masu alaƙa daga harsuna kamar Turanci kai tsaye, ko kuma yana ba da umarnin fassara daga wasu harsuna.
Abin da ya fi fitowa a cikin waɗannan ayyuka, shi ne nisanta daga danganta waɗannan cibiyoyi da ayyuka da shi, ta yadda har ma masu ba da shawara kan harkokin malamai na shugaban kasa a wasu gwamnatoci, ba su san sarrafa waɗannan cibiyoyin daga gare shi yak e ba, kuma waɗanda ake taimakawa suna karɓar ayyukansu da sunan kyautar wasu masu kyauta da ba a san sunansu ba, ko kayan abinci da aka aika daga ofishin Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i, don kada wani suna ko alama ta Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i ta kasance a cikin waɗannan cibiyoyin ilimi ko bayar da ayyukan zamantakewa.
A cikin 'yan shekarun baya, ƙungiyoyin ilimi daban-daban a fannonin wayewa daban-daban, gine-ginen birane tare da mayar da hankali ga biranen Musulunci da biranen masu samarwa, ƙirƙira da fasaha, noma, tsaron abinci, noma ba tare da ƙasa ba (hydroponics), sun sha yin taro da shi, kuma sun yi mamakin yawan iliminsa a waɗannan fannoni. A cikin waɗannan tarurrukan na musamman ne manyan malamai na fannoni daban-daban na jami'a suka yi magana game da bayyanar wani malamin kamar "Sheikh Bahai" a wannan zamani.
A sassan gaba na wannan rubutu, za a bayyana takardun shaida da fannonin da ba a faɗa ba na matsayinsa da yanayin ilimi da zamantakewara.
Sayyid Ali Al-Asghar Hussaini / Babban Editan Labarai na Kamfanin Dillancin Labarai na ABNA
Fassarawa: Editan Sashen Hausa Na ABNA
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