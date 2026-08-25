Najeriya: Shugaban Kasa Ya Ba Da Umarnin Aiki Don Ceto Wadanda Aka Sace

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shugaban Najeriya, Bola Tinubu, a yau Talata, ya umarci sojoji da hukumomin tsaro su ƙaddamar da wani aiki na gaggawa don ceto wadanda aka sace a jihar Nijar a arewa ta tsakiyar ƙasar, bayan wani babban harin 'yan bindiga da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, kuma ya haifar da sace mutane da yawa, yayin da hukumomi ke ci gaba da tantance ainihin adadin wadanda suka sace.
Matakin shugaban kasa ya zo ne bayan yada wani faifan bidiyo da ke nuna taron mata da yara da tsofaffi a ƙarƙashin tsaron 'yan bindiga. Mazauna wurin sun ce, adadin wadanda aka sace na iya kaiwa kusan mutane 600, amma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da cewa, bai iya tantance wannan adadi da kansa ba, yayin da hukumomin jihar Nijar suka ce, har yanzu suna aiki don tantance adadin wadanda suka sace daidai.
'Yan bindigar sun kai hari a wurare da dama a yankin Borgu, ciki har da Dakira, Gidan Zana, da Sabon Gida, a wani hari da ya faru a makon da ya gabata, wanda ya haɗa da kai hari a masallaci. Wani jami'in gida ya ce, mutane 30 ne aka kashe a harin, kuma an binne su a ranar Lahadi.
A cikin martani na farko na shugaban kasa a bainar jama'a game da lamarin, Tinubu ya kira harin a matsayin harin "Ragwanci," kuma ya tabbatar da cewa, hukumomi za su bi diddigin masu aikata shi, kuma ya umarci shugabannin tsaro da su kara sabuntawa na yau da kullun game da aikin ceto, da kuma tabbatar da lissafin dukkan mutanen da aka sace.
A nasa bangaren, shugaban gargajiya na yankin Dakira, Abubakar Umar, ya ce, harin ya sa aƙalla mutane 2,000 suka gudu zuwa Benin makwabciyarta, wanda ke nuna girman ƙaura da aikin 'yan bindiga ya haifar a al'ummomin kan iyaka. Jihohin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya suna fuskantar ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai tun shekaru da yawa, waɗanda ke dogaro da sace fararen hula don neman fansa, kuma suna kai hari ga ƙauyuka, makarantu, da hanyoyi, yayin da ayyukan wasu daga cikinsu suka faɗaɗa wajen wuraren ayyukansu na gargajiya.
A wani yanayi mai kama da wannan, rundunar sojin Amurka a Afirka "AFRICOM" ta bayyana cikakken bayani game da jerin atisayen da sojojin Amurka da Najeriya ke gudanarwa a wurin aiki na Bauchi a arewacin Najeriya, a cikin shirin haɗin gwiwar tsaro wanda, a cewar rundunar, ke da nufin karfafa shiri, ƙarfafa ƙarfi, da inganta aiki tare tsakanin sojojin kasashen biyu.
Atisayen sun haɗa da agajin gaggawa na yaƙi da kulawa da masu rauni, sarrafa makamai, ɓoyewa, sarrafa alburusai da abubuwan fashewa, da dabarun ƙananan rundunoni, baya ga sarrafa tsarin jirage mara matuki. AFRICOM ta ce, shirin ya haɗa da fannonin da za su iya horar da su, yayin da shugabannin Najeriya ke tantance batutuwan da suka fi amfani ga sojojinsu.
Rundunar Amurka ta yi nuni da cewa, jirage mara matuki sun sami kulawa ta musamman daga sojojin Najeriya. AFRICOM ta kara da cewa, haɗin gwiwa a Bauchi ya kuma haɗa da horo na hadin gwiwa, shawara, musayar bayanan leken asiri, da musayar ƙwarewa, da nufin magance ƙalubalen tsaro na gama-gari, da kuma ɗaga matakin aiki tsakanin sojojin Amurka da Najeriya.
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