Iran Ta Yi Gargadi Ga Ƙungiyoyin Takfiriyya; Kada Ku Kusanci Iyakokin Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Birgediya Janar Ali Jahanshahi, kwamandan sojojin ƙasa, a yayin ziyararsa a yankunan iyaka na arewa maso gabashin ƙasar, da kuma nazarin matakin shirye-shiryen yaƙi, ƙarfin tsaro, da yadda aka girka rundunonin wannan sojoji a kan iyakokin, ya ce: Sojojin ƙasa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da cikakken ikon leken asiri, suna sa ido da kuma bin dukkan shige da ficen makiya a ɗaya gefen iyakoki a kowane dare da rana.
Ya kara da cewa: Wannan ikon leken asiri ya sa, an gano kuma an kawar da shirye-shiryen aikin yaƙi na ƙasa na makiya kafin su ɗauki wani mataki mai tasiri, kuma makiya ba za su iya aiwatar da manufofinsu a kusa da iyakokin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba.
Kwamandan sojojin ƙasa, yana mai nuni ga shirye-shiryen rundunonin wannan sojoji a kan iyakokin arewa maso gabashin ƙasar, ya bayyana cewa: Girka rundunonin motsi masu kai hari da saurin mayar da martani a kan iyakokin, tare da cikakken shiri na sojoji, ya haifar da hana yaƙi mai tasiri a gaban barazanar makiya.
Birgediya Janar Jahanshahi ya ci gaba da cewa: A yau, dukkan ƙarfi da ikon rundunonin sojojin ƙasa a kan iyakokin ƙasar, suna cikin hidimar tabbatar da tsaro, kare iyakokin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, da kuma fuskantar duk wata barazana, kuma ba za mu ƙyale wani makiya ya dagula tsaron masoyanmu 'yan ƙasa da al'ummar Iran Musulunci ba.
Yana mai nuni ga aikin sojojin ƙasa a yaƙin baya-bayan nan a fannin jirage mara matuki, ya ce: Sojojin ƙasa sun sami nasarori masu daraja a fannin jirage mara matuki, kuma a yayin yaƙin baya-bayan nan, ta hanyar amfani da jiragen marasa matuki masu kai hari na "Arash," sun kai hari masu dacewa a kan manufa da sansanonin sojojin Amurka a yankin.
Kwamandan sojojin ƙasa ya ci gaba da yin gargadi ga ƙungiyoyin takfiri da abokan gaba da ke zaune a ɗaya gefen iyakokin, waɗanda suke neman haifar da rashin tsaro da aikata ayyukan ta'addanci a kusa da iyakokin ƙasar, ya na mai ishara da cewa: Duk wani motsi, mugun aiki, ko mataki a kan iyakokin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, za a fuskance shi da martani mai ƙarfi da rusaƙa.
Birgediya Janar Jahanshahi ya jaddada cewa: Idan aka yi wani ta'addanci ko ƙetare iyaka, dukkan wurare da sansanonin da ke barazana ga tsaron ƙasar, za su kasance a cikin iyakar ƙarfin jirage marasa matuki da manyan bindigogi na rundunonin sojojin ƙasa, kuma martanin sojoji ga duk wata barazana, zai kasance cikin sauri, daidai, mai sanya nadama garesu.
Ya kuma yi nuni ga samar da rundunonin sojojin ƙasa da sabbin makamai da kayan aiki, ya ce: A yau, sojojin ƙasa suna cikin mafi girman matakin shiri, tare da amfani da sabbin kayan aiki da makamai, suna da tsari da shirin aiki na musamman don fuskantar makiya, daidai da kowane irin barazana.
Kwamandan sojojin ƙasa a ƙarshe ya jaddada cewa: Iyakokin Jamhuriyar Musulunci ta Iran jan layi ne na sojoji, kuma duk wani ta'addanci ko ƙetare iyaka ga ƙasar Iran Musulunci mai tsarki, za a fuskance shi da martani mafi ƙarfi fiye da dā.
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