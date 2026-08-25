Iran: Kwamandan Sojojin Pakistan Ya Isar Da Sharuɗɗanmu Ga Washington

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin dillancin labarai na "Tasnim" na Iran, ya nakalto daga wata majiya mai masaniya, ta tabbatar da cewa, an bayyana matsayi da sharuɗɗan Iran game da mashigar Hurmuz cikin cikakken gaskiya ta hanyar mai sasanci na Pakistan.
Majiyar ta musanta abin da wasu kafofin yada labarai suka yada game da zuwan kwamandan sojojin Pakistan Asim Munir da sakon barazana, kuma ta bayyana cewa, yana neman buɗe hanyar tattaunawa, da kuma isar da matsayi da sharuɗɗan Tehran ga bangaren Amurka. Majiyar mai sani ta kara da wa "Tasnim" cewa, daga cikin manyan sharuɗɗan Iran, akwai komawar Amurka ga "yarjejeniyar fahimtar juna" ta Islamabad, da kuma cikakken aiwatar da sassanta, ciki har da sashi na biyar. "Amurka tana magana game da tsananta matsin lamba a kan Iran, amma a bayan fage ana gudanar da ƙoƙarin tattaunawa."
Dangane da wannan tsari, Mahdi Tabatabai, mataimakin shugaban Iran kan hulda da jama'a, a yau Talata ya tabbatar da cewa, sabanin wasu hasashe na kafofin yada labarai da ba daidai ba, ziyarar kwamandan sojojin Pakistan zuwa Iran ta kasance mai albarka sosai. Tabatabai ya kara da cewa, ziyarar Munir ta sami nasarorin diflomasiyya masu muhimmanci, kuma sakamakonsa zai bayyana nan ba da jimawa ba.
Kwamandan sojojin Pakistan ya isa babban birnin Iran Tehran jiya Litinin, tare da Ministan Cikin Gida na Pakistan Mohsin Raza Naqvi, a wata ziyara da ya gana da manyan jami'an Jamhuriyar Musulunci, a cikin ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu, da kuma tattauna abubuwan da ke faruwa a yankin.
A cikin wannan ziyara, Sakataren Majalisar Koli ta Tsaron Kasa ta Iran, Laftanar Janar Mohsen Rezaei, ya karbi bakuncin kwamandan sojojin Pakistan, inda Rezaei ya sake jaddada tabbacin ƙasarsa na "gudanar da tsaron mashigar Hurmuz da Iran."
A lokaci guda, ya jaddada cewa, Iran ba ta amince da Amurka ba, yana mai jaddada wajabcin Amurka ta canza halinta da manufofinta, kuma ta ɗauki matakai na aiki don aiwatar da sassan yarjejeniyar fahimtar juna.
A nasa bangaren, kwamandan sojojin Pakistan ya jaddada ƙoƙarce-ƙoƙarce da Pakistan ta yi don sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad, kamar yadda gidan talabijin na Iran ya ruwaito. "Iran a wannan mataki tana jaddada ƙarfin soji, kuma tana faɗi a sarari cewa tana shirye ga dukkan yanayi."
Waɗannan motsi na diflomasiyya sun zo ne bayan tattaunawar tsakanin Sultanate Oman da Iran game da shirye-shiryen zirga-zirgar ruwa a mashigar Hurmuz ta kai wani mataki na ci gaba, a cikin ci gaba da tuntuɓar yanki game da tsaron zirga-zirga da hanyoyin wucewa a mashigar.
Bangaren Iran ya riga ya jaddada cewa, cimma yarjejeniya tsakanin Tehran da Muscat game da shirye-shiryen zirga-zirga, ba ya nufin sake bude mashigar Hurmuz ba ne, kuma ya jaddada cewa, buɗe ta yana buƙatar bin Washington ga abin da ke cikin yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad.
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