Yamen: Miliyoyin Mutane Sun Yi Murnar Maulidin Annabi A Sana'a

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Miliyoyin mutane suna murnar "Kakar Mauludn Muhammad" a filin Sab'in a babban birnin Yemen Sana'a, a ranar Maulidin Annabi mai albarka. Shugaban ƙungiyar Ansarullah, Sayyid Abdul-Malik Badrid-Din Houthi, a ranar Talata, ya jaddada tsayin daka na asali wajen taimakon al'ummar Falasdinu da mujahidanta, har zuwa kifar da gwamnatin Isra'ila, da kuma fuskantar shirin Amurka da Isra'ila wanda ke kunshe da "canza Gabas ta Tsakiya," da kuma kafa abin da ake kira "Babbar Isra'ila."
Sayyid Houthi ya yi gargadin cewa, ta'addancin da ake yi wa Iran da Lebanon, da mamaye Siriya, da kai hari ga Yemen, duk suna cikin waɗannan makircin da suka mamaye komai, kuma ya jaddada cikakken alkawarin Yemen na tallafawa gwagwarmayar Falasdinu da Lebanon, da ci gaba da kafa ka'idar hadin kan fagage, da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa a cikin tafarkin jihadi.
"Yahudanci yana kai hari ga al'ummarmu ta Musulunci, kuma yana neman mamaye al'ummominmu, da bautar da su, da wulakanta su, da mamaye ƙasashensu, da kuma kwashe dukiyoyinsu."
"Za Mu Ci Gaba Da Ma'aunin Killacewa A Kan Killacewa"
Game da tsarin Saudiyya, shugaban ƙungiyar Ansar Allah ya yi nuni da cewa, a daidai lokacin da aka hana al'ummar Yemen dukiyoyinsu, kuma aka rufe musu filayen jiragen sama, Saudiyya ta buɗe sararin Makka da Madina ga yahudawa.
Ya bayyana cewa, nacewar Riyadh kan tsananta killacewa da tara soji, "zalunci ne da hidima ga yahudanci," kuma ya jaddada cewa, waɗannan ayyuka suna tabbatar da daidaiton zaɓin Yemen na bin "ma'aunin killacewa a kan killacewa," da kai hari a kan taron soji.
Ya kuma ɗora wa tsarin Saudiyya cikakken alhakin da sakamakon ci gaba da ta'addancin da yake yi wa al'ummar Yemen, a cikin shekaru 12, tare da sa idon Amurka.
Kalaman Sayyid Houthi sun zo ne a munasar da Maulidin Annabi mai albarka, inda ya taya al'ummar Yemen da al'ummar Musulunci murna, kuma ya yaba da halartar al'ummar Yemen mai yawa a wannan bikin, yana mai jaddada cewa, "halartar da ba ta da misali."
Ya kuma kira al'umma da su 'yantu daga mamayar ƙungiyoyin sharrin yahudawa da na yamma, kuma su fuskanci ta'addancinsu, yana mai jaddada cewa, 'ya'yan gwagwarmaya sun bayyana a cikin babbar nasarar Iran wajen fuskantar ta'addancin Amurka da Isra'ila, da kuma juriyar fagagen gwagwarmaya a Lebanon, Gaza, Yemen, da Iraki.
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