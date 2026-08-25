Yamen: Saudiyya Ta Dauki Shekaru 12 Ta Na Aiwatar Da Ta’addanci A Yamen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sayyid Abdul-Malik Badrid-Din Houthi, babban shugaban Ansarallah na Yemen, a cikin jawabinsa na yau na bikin Maulidin Annabi (1448 A.H.), a gaban miliyoyin mutane a filin Sab'in a Sana'a da filayen sauran larduna, ya jaddada hakkin al'ummar Yemen na cimma burinsu na adalci da halastattun buƙatunsu.
Babban shugaban Ansarallah na Yemen, yana mai nuni ga killacewar ta'addancin Saudiyya ta yi, a ƙarƙashin sa idon Amurka, a cikin shekaru 12 da suka gabata, ya bayyana cewa: Wannan killacewa ta hana al'ummar Yemen dukiyar ƙasarsu, kuma ta rufe filayen jiragen sama, har ma ga jiragen da ke ɗauke da marasa lafiya da fasinjoji, yayin da a lokaci guda ta buɗe sararin samaniyar Makka da Madina ga Yahudawa.
Yana mai cewa, nacewar gwamnatin Saudiyya kan ci gaba da tsananta killacewa, da manufofinta na gaba na yau da kullun a kan Yemen, da ƙoƙarinta na ci gaba da raba al'ummar Yemen, ayyuka ne na zalunci, ya jaddada cewa: Gwamnatin Saudiyya, mai ta'addanci, azzalumi, wakiliyar yahudanci, mai hidimatawa Yahudawa, ita ce ke da cikakken alhakin dukkan sakamakon hakan.
Babban shugaban Ansarallah, yana mai nuni ga amincewar al'ummar Yemen da ma'aunin "killacewa a kan killacewa," ya bayyana cewa: Wannan yana nuna daidaiton zaɓin masoyan al'ummarmu, da kuma kai hari ga taron soji da suke yi.
Ya buƙaci al'umma da su nemi taimakon Allah, kuma su dogara gare shi, su ƙara ƙoƙarinsu don kwato halastattun haƙƙoƙinsu, da kuma kawar da zaluncin da masarautar ƙafar Shaidan ke yi, kuma ya jaddada juriyar al'ummar Yemen a cikin tsarin imani, motsin 'yanci, jihadi, da tafarkin Alƙur'ani.
Babban shugaban Ansarallah na Yemen ya jaddada matsayi maras canzuwa na Yemenawa wajen tallafawa al'ummar Falasdinu da ake zalunta da manufarsu ta adalci, kuma ya ce: Ba za mu yi kasala ba wajen tallafawa al'ummar Falasdinu da mayaƙan gwagwarmayarsu, har sai alkawarin Allah ya cika na halakar gwamnatin yahudawa.
Yana mai nuni ga ci gaba da ta'addancin Amurka da gwamnatin yahudawa a kan Jamhuriyar Musulunci ta Iran tun watanni shida da suka gabata, ya jaddada cewa: Muna tare da al'ummar Musulunci na Iran da tsarin Musulunci, kuma muna ci gaba da ƙoƙari don ƙarfafa ka'idar hadin kan fagage, da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hanyar jihadi, da tallafawa gwagwarmaya na Musulunci a Lebanon, Falasdinu, da dukkan sauran fagage na wannan hanyar.
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