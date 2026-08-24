Iran: Hanya Ɗaya Tilo, Da Harshen Ƙarfi, Mu Fahimtar Da Makiya Cewa Ba Za Su Iya Yin Abin Da Suke So Ba.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fiye da rukunin gidaje 1,000 na aiki a hedkwatar yankin arewa maso yamma da yamma, an buɗe amfani da masaukin "Mehr Vilayat 3," makarantar Alƙur'ani, wurin koyar da ƙwarewa ga ma'aikata, da ayyukan gine-gine da dama na hedkwatar yankin arewa maso gabas na sojojin ƙasa, an bude su ta hannun Babban Laftanar "Amir Hatami," kwamandan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da halartar wasu kwamandoji da kuma iyalan shahidai da mayaƙan da suka jikkata, a Mashhad, an gudanar da taron a bayyane da kuma ta hanyar sadarwa ta yanar gizo a sauran rundunoni.
Babban Laftanar Hatami a wannan bikin, yana mai girmama tunawa da shahidai, musamman jagora shahidin juyin juya hali da Babban Laftanar Mousavi, ya yi nuni ga ayyukan da jagora shahidin juyin juya halin Musulunci ya ba shi a lokacin da aka naɗa shi a matsayin kwamandan sojoji, kuma ya bayyana cewa: Haɗin kai tsakanin sojoji, haɓaka ƙarfin yaƙi na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, haɓaka basira da ruhaniya, da haɓaka rayuwar ma'aikata, su ne manyan fannoni huɗu na umarnin jagora shahidi na sojoji gaba ɗaya a gare ni, kuma a yau ya fi kowane lokaci bayyana cewa, waɗannan dabaru guda huɗu, sune ginshiƙan shiri don fuskantar barazanar gaba.
Yana mai godiya ga ayyukan sojojin ƙasa wajen aiwatar da shirye-shiryen jin daɗi da gidaje na aiki, ya bayyana cewa: Aiwatar da shirye-shirye kamar "Mehr Vilayat" daidai yake da cimma ayyukan da jagora shahidin juyin juya halin Musulunci ya bayar, domin shirye-shiryen yaƙi ba su dogara ga kayan aiki kawai ba, a'a, muhimmin jari na kowace sojoji shine ƙarfin ɗan adam, kuma duk wani mataki da ke ƙara kwanciyar hankali, kuzari, da amincin ma'aikata da iyalansu, a zahiri zuba jari ne don haɓaka ƙarfin tsaro na ƙasar.
Babban Laftanar Hatami, a cikin taron kwamandojin hedkwatar yankin arewa maso gabas na sojojin ƙasa, yana mai cewa, yaƙi ba wai kawai amfani da kayan aiki da makamai ba ne, ya ce: Yaƙi a yau, yaƙin ƙuduri ne, tunani, da juriyar al'ummomi. Makiya, bayan rashin nasarar cimma burinsu, ba su daina makirci da tsara sabbin barazana ba; don haka, koyaushe muna sa ido kan gajerun manufofi, matsakaici, da na dogon lokaci na makiya, kuma muna shirye don fuskantar kowane yanayi na makiya.
Kwamandan sojoji ya ci gaba da jaddada cewa: Makiya dole ne su sani cewa, Iran din Musulunci ba za ta zama filin gwajin makircinsu da kutsawarsu ba; sojoji, tare da dogaro ga imani, ƙwarewa, shiri, da goyon bayan al'ummar Iran mai girma, za su mayar da martani ga duk wani ta'addanci da ƙarfi, kuma za su kare 'yancin kai, cikakken ƙasa, da tsaron ƙasar da ƙarfi.
Ya kara da cewa: Dole ne mu hana makiya cimma burinsu, kuma mu dandana musu ɗacin rashin nasara har su gane cewa, Iran ba wurin da za a zo daga ƙarshen duniya ba, a ce za a canza taswirar ƙasarta ba ce. Za mu yaƙi har zuwa ƙarni 10, ƙarni 20, kuma ba shakka ba za mu bari hakan ta faru ba; hanya ɗaya tilo ita ce, da harshen ƙarfi, mu fahimtar da makiya cewa ba za su iya yin abin da suke so ba.
Babban Laftanar Hatami ya kuma, a cikin ganawarsa da iyalan shahidai, mayaƙan da suka jikkata, da masu sadaukarwa na sojoji a Mashhad mai tsarki, yana mai girmama darajar shahidai da masu sadaukarwa, ya kira iyalansu "ido da hasken sojoji," da kuma jari na ruhaniya na ƙasar, kuma yana mai girmama haƙuri, juriya, da sadaukarwarsu, ya ishara da cewa: Iyalan shahidai da masu sadaukarwa, su ne taskoki masu daraja na ruhaniya na tsarin Musulunci, waɗanda darajar, tsaro, da 'yancin kai na yau na Iran Musulunci, suka samu ne saboda sadaukarwa da ƙwazonsu, kuma suna kan gaba wajen kulawa da ƙarfin ɗan adam na sojoji.
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