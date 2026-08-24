Dr. Pezeshkian: Mutane Masu Dawainiya Da Sadaukarwa Na Iran Ne Aka Shahadantar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Dr. Masoud Pezeshkian, a bikin ganawa da karrama iyalan shahidai na gwamnati a lokuta daban-daban, wanda aka gudanar a rukunin al'adu da tarihi na Sa'dabad, tare da addu’a ga ruhi mai tsarki na wanda ya kafa juyin juya halin Musulunci, da kuma girmama tunawa da jagora shahidin juyin juya hali, da kuma tunawa da shahidai Larijani, Nasirzadeh, Hujjatul-Islam Khatib, da sauran shahidan juyin juya halin Musulunci, ya bayyana cewa: Shahadar ministoci, kwamandoji, da jama'a na yau da kullun, babbar asara ce da aka yi wa ƙasar daga masu da'awar kare hakkin bil'adama da dimokuradiyya.
Shugaban kasa, yana mai sukar halin yaudara na masu da'awar kare hakkin bil'adama, ya ishara da cewa: Sun shafe shekaru suna kiran Jamhuriyar Musulunci ta Iran 'yar ta'adda da masu goyon bayan 'yan ta'adda, amma tun daga farkon nasarar juyin juya halin Musulunci zuwa yanzu, a dukkan lokuta, sun kashe jami'ai, kwamandoji, da masana kimiyyarmu.
Dr. Pezeshkian, yana kafa hujja da wasu sassan nassin Nahjul-Balagha game da gungun ɓatattu da mutane masu sani, ya bayyana cewa: Imam Ali (A.S) a cikin Nahjul-Balagha ya ce, ina ganin an ɗaga tutar ɓata, kuma wanda ya yi hakan, yana tsaye a wajen al'umma don ya jawo mutane zuwa ɓata. Wasu ƙungiyoyi suna shiga cikin wannan tuta, kuma suna kawar da mutanen da suke da hankali da sani. Makiya kuma misali ne na wannan magana. Tun daga farkon nasarar juyin juya hali zuwa yanzu, sun kashe mutane masu dawainiya da sadaukarwa na Iran, amma an yi sa'a cewa wasu mutane sun rage. Tabbas, masu laifi suna nufin, ta hanyar ayyuka da aka tsara, su kashe jami'ai masu dawainiya da masu sani.
Shugaban kasa, yana mai godiya da daraja ga farkawa da sanin al'ummar Iran, ya ci gaba da cewa: Al'ummar Iran sun fi sanin yadda za su yaudare makiya masu wayo, masu laifi, da masu cin zarafi. Mu kuma dukkan ƙoƙarinmu shine mu ci gaba da tafarkin shahidai. A kan hanyar hidimatawa al'umma, ba mu ɗaukan kanmu mafi girma daga gare su ba, kuma duk wanda ke zaune a wannan ƙasa, ba baƙo ba ne, kuma muna da alhaki a kansu. A kan hanyar biyan buƙatun kowane ɗayan al'umma, muna aiki fiye da ra'ayoyin bangaranci, siyasa, da jam'iyya, domin rashin kula da gaskiya da adalci, yana nisantar da mu daga hanyar hidimar al'umma da Allah.
Dr. Pezeshkian, yana mai nuni ga ayoyin Alƙur'ani da aikin da Allah ya dora wa Annabi Dawud (A.S), ya bayyana nisantar son rai da mulki bisa gaskiya a matsayin abubuwan da ake buƙata kafin hidimar al'umma, ya ce: Allah Ya sanya Annabi Dawud a matsayin halifa a tsakanin mutane, kuma Ya umarce shi da ya yi mulki da gaskiya a tsakaninsu, kuma ya nisanta kansa daga son rai, domin zai shiga ɓata.
Shugaban kasa, ya kira taƙawa, Alƙur'ani, da adalci a matsayin tushen mulkin Musulunci, ya ci gaba da cewa: Tsarawa da aiwatarwa don hidimar al'umma a cikin al'umma, dole ne su dogara ga shaidar kimiyya. Haka kuma, a cikin mu'amala da su, ko aboki ko makiya, mutunta adalci da gaskiya ka'ida ce da umarnin Allah. Dole ne mu yi mu'amala mai adalci da gaskiya da ƙungiyoyin addini da marasa addini, masu adawa ko masu goyon baya. Kuma ƙiyayyar wasu mutane bai kamata ta sa mu yi aiki fiye da adalci ba. Shin aiwatar da waɗannan abubuwa zai sa mutane su ji haushi a kanmu? Tabbas a'a. A zahiri, idan muka bi son rai, kuma muka yi zalunci, mutane ba za su bi mu ba.
Dr. Pezeshkian, yana mai sanar da cewa, dukkan damuwar jami'an gwamnati shine samar da jin daɗi, kwanciyar hankali, da tsaro ga al'umma, ya ɗauki ayyukan gaba na makiya a matsayin cikas ga kula da yanayin al'umma, kuma ya bayyana cewa: Ɗaya daga cikin ayyukan makiya a kan tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, shine kisan kai da shahadar mutane masu tasiri da ƙwararru a cikin shekaru da yawa, kuma wannan ya haifar mana da matsaloli. Waɗannan shahidai, mutane ne na musamman, waɗanda ba tare da neman komai ba, suka kasance a kan hanyar hidimar al'umma.
Shugaban kasa, ya kira kula da matsalolin tattalin arziki da rayuwa a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da gwamnati ke ba da fifiko, kuma ya ce: Dole ne kowa ya ba da hannu ga juna, kuma da haɗin kai da daidaituwa, mu yi ƙoƙari don kula da matsalolin al'umma da inganta yanayi. Kallonmu a cikin gudanar da al'amura da kawar da rashi, ya kubuta daga kowane irin ra'ayi, imani na addini, ƙabila, da jinsi. Wannan ka'ida, ɗaya ce daga cikin koyarwar addu'ar watan Ramadan mai albarka, wanda ya kamata mu kula da matsalolin kowane mutum na al'umma da mabukata. Kamar yadda muke roƙon Allah mu kasance a kan hanyar hidimar mutanen da ke cikin wahala, masu bukatar abinci, matalauta, da tsirara, dole ne mu yi aiki daidai da hakan.
Dr. Pezeshkian, yana mai jaddada cewa, Amurka da Isra'ila masu laifi suna amfani da rarrabuwar kawuna don haifar da sabani, ya kira kiyaye haɗin kai da daidaituwar ƙasa a matsayin wani abu na asali, kuma ya lura da cewa: Idan muka yi dukkan ƙoƙarinmu don inganta yanayi da hidimar al'umma, kuma muka kasance da haɗin kai mai ƙaruwa, Amurka da Isra'ila masu laifi ba za su taɓa samun damar amfani da rarrabuwar kawuna ba, don su yi kwaɗayin ƙasarmu. Suna neman amfani da yanayin cikin gida na ƙasar. Dole ne mu kasance masu daidaituwa da haɗin kai bisa ga imani da aƙidarmu. Bugu da kari, tawali'u ga al'umma da tafiya a kan tafarkin shahidai, sune manyan ka'idoji.
A wani ɓangare na wannan bikin, Dr. Mohammad Reza Aref, mataimakin farko na shugaban kasa, ya yi ishara da cewa, haɗin kai da dangantaka da iyalan shahidai abu ne da Dr. Pezeshkian ya jaddada, kuma shahidai na gwamnati a shekaru daban-daban, sun kasance tushen alheri da albarka.
Haka kuma, wasu daga cikin iyalan shahidai masu daraja, tare da bayyana cewa, addu'ar alheri na iyalan shahidai na tare da gwamnati, sun bayyana batutuwa da shawarwarinsu.
A ƙarshen wannan ganawa ta kud da kud, Dr. Masoud Pezeshkian, ta hanyar ba da takardun girmamawa, ya karrama iyalan shahidai masu daraja Bahonar, Salimi Jahromi, Fayyaz Bakhsh, Kalantari, Tondguyan, Abbaspour, Qandi, Larijani, da Namju.
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