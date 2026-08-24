Yemen: Al-Hudaydah Na Shirye-shiryen Karbar Bakuncin Miliyoyin Mutane A Bikin Maulidin Annabi (S.A.W)

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin dillancin labarai na hukuma na Yemen (SABA), filin Shahid Al-Sammad a birnin Al-Hudaydah, Dandalin Annabi Maɗaukaki (S.A.W) a yankin Al-Hussainiyyah, da filin wasa na Al-Alfi, an shirya su don taron bikin Maulidin Annabi (S.A.W). A cikin kwanakin da suka gabata, an gudanar da ayyuka masu yawa don shirya hanyoyin shiga da fita, girka kayan sauti da haske, ƙawata wuraren bikin, da girka kayan ayyuka. Haka kuma, an tsara hanyoyin zirga-zirga da ayyukan tallafi don gudanar da halartar jama'a da yawa.
Abdullah Al-Atifi, gwamnan Al-Hudaydah, ya sanar da cewa, kwamitoci daban-daban sun kammala dukkan ayyukan da aka ba su a fannonin tsari, ayyuka, lafiya, tsaro, fasaha, da kafofin yada labarai. A cewarsa, filin Shahid Al-Sammad zai karbi bakuncin mazauna yankunan arewa da gabashin birnin Al-Hudaydah, filin Annabi Maɗaukaki (S.A.W) zai karbi bakuncin mazauna yankunan kudu, kuma an keɓe filin wasa na Al-Alfi don bikin mata na musamman. Saboda zafin rana, an girka na'urorin fesa ruwa don rage zafin wuraren taro, kuma an girka tawagogin likitancin da motocin agaji masu kayan aiki a wurare daban-daban.
Ahmad Al-Bashri, mataimaki na daya gwamnan Al-Hudaydah, shi ma ya sanar da kammala shirin gudanar da taron jama'a da zirga-zirgar mahalarta, kuma ya ce, za a girka tawagogin tsaro don kare yanayin bikin, da kuma daidaita zirga-zirgar motoci da masu halarta a hanyoyin da aka ƙayyade. Haka kuma, ƙungiyoyin kafofin yada labarai da fasaha, ta amfani da kayan aiki na fage da damar watsa shirye-shirye, za su ɗauki nauyin watsa shirye-shiryen bikin a wurare uku a lokaci guda. Kwamitin shiryawa ya buƙaci mahalarta su bi hanyoyin da aka ƙayyade da ka'idojin fage, don taimakawa wajen gudanar da shiga da fita da kuma gudanar da bikin cikin tsari.
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