China Ta Ja Kunnen Amurka A Kan Takunkuman Iran; Beijing Ta Jaddada Kare Muradunta

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Lin Jian, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, a yau Litinin 24 ga Agusta 2026, a taron manema labarai na yau da kullun na wannan ma'aikatar, ya sanar da cewa, Beijing tana bin abubuwan da ke faruwa masu alaƙa da yiwuwar takunkumin Amurka a kan Iran sannu a hankali.
Ya buƙaci dukkan bangarorin da su bi da abubuwan da ke faruwa cikin hankali da kame-kai.
Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, yana mai sukar manufar takunkumi da matsin tattalin arziki, ya ce, irin waɗannan matakai ba sa taimakawa wajen warware sabani da matsaloli tsakanin kasashe.
Ya jaddada wajabcin amfani da hanyoyin hankali da zaman lafiya don warware batutuwan duniya.
Waɗannan matsayi sun zo ne a daidai lokacin da Amurka ke shirya kanta don sanar da wani sabon zagaye na takunkumi a kan Iran; takunkumin da ake sa ran, baya ga Iran, zai kuma shafi wasu abokan huldar kasuwanci da tattalin arziki na Tehran.
Aiwatar da irin waɗannan takunkumi na iya ƙara matsin lamba ga China, saboda dangantakarta ta kasuwanci da tattalin arziki mai yawa da Iran.
Ma'aikatar harkokin wajen China a ƙarshe ta jaddada cewa, Beijing za ta ci gaba da bin abubuwan da ke faruwa a hankali, kuma idan ya cancanta, za ta ɗauki matakan da suka dace don kare haƙƙoƙinta da muradunta na halal.
Wannan matsayi yana nuna adawar China ga amfani da takunkumi da matsin tattalin arziki a matsayin kayan aikin warware batutuwa da sabani na duniya.
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