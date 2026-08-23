Bunkasar Kasauwancin Turkiyya Ga Afirka Ya Kai Dala Biliyan 13.3

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fitarwar kayyaki da Turkiyya ke yi a kasashen Afirka a cikin watanni bakwai na farkon shekara ta 2026, tare da karuwar kashi 12.6 cikin dari idan aka kwatanta da lokaci guda na shekarar da ta gabata, ya kai dala biliyan 13.3. Wannan karuwar ta samu ne sakamakon karuwar tallace-tallace zuwa manyan kasuwanni ciki har da Masar, Najeriya da Afirka ta Kudu.
Dangane da bayanan da kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya fitar, karuwar fitar da kayayyaki a watan Yuli ma ta samu karin ƙarfi, kuma idan aka kwatanta da watan da ya gabata na shekarar da ta gabata, ya karu da kashi 16.3 cikin dari, inda ya kai dala biliyan 2.3.
Wannan karuwa tana faruwa ne a daidai lokacin da Turkiyya, ta hanyar amfani da hanyoyin sufuri, ayyukan gine-gine na kamfanonin Turkiyya a wannan nahiya, da kuma dangantakar kasuwanci da zuba jari da kasashen Afirka, ta faɗaɗa kasancewarta ta tattalin arziki a wannan nahiya.
Masar a watan Yuli, tare da karuwar kashi 49.3 cikin dari idan aka kwatanta da lokaci guda na shekarar da ta gabata, tare da shigo da kayayyaki dala miliyan 426.2 daga Turkiyya, ta kasance kan gaba a kasuwannin Afirka.
Jimillar fitarwar kayyakin da Turkiyya ke yi wa Masar a tsakanin watan Janairu zuwa Yuli shima ya wuce dala biliyan 2.3, wanda ke nuna karuwar kashi 26.1 cikin dari.
fitarwar kayyakin da Turkiyya ke a Najeriya a cikin watanni bakwai na farko na shekara, tare da karuwar kashi 52.1 cikin dari, ta kai dala miliyan 453.2. Fitar da kayayyaki zuwa Afirka ta Kudu shima ya karu da kashi 31.3 cikin dari, inda ya kai dala miliyan 479.
Fitar da kayayyaki zuwa Libiya a cikin watanni bakwai na farko na shekara, tare da karuwar kashi 2.3 cikin dari, ya kai dala biliyan 1.59. Fitar da kayayyaki zuwa Tunusiya shima ya karu da kashi 9.9 cikin dari, inda ya wuce dala miliyan 720. Nijar, tare da karuwar kashi 80.5 cikin dari a watan Yuli zuwa dala miliyan 255, ta sami ɗaya daga cikin manyan ci gaban wata-wata.
Shugaban majalisar daidaita dakunan kasuwanci na Turkiyya da Afirka, Usman Aksoy, ya jaddada wajabcin wuce gona da iri fiye da fitar da kayayyaki kawai zuwa zuba jari da samar da kayayyaki tare.
A cewarsa, yankin ciniki cikin 'yanci na nahiyar Afirka ya samar wa kamfanonin Turkiyya dama mai kyau don kafa sansanonin samar da kayayyaki da dabaru a wurare masu muhimmanci na wannan nahiya.
Masar ta zama abin sha'awa a matsayin tushe mai yuwuwa don samar da kayayyaki tare, ta hanyar amfani da yarjejeniyar ciniki cikin 'yanci da Turkiyya da kuma matsayinta na yanki.
Haka kuma a Afirka ta Kudu, akwai dama a fannin kayan aikin masana'antu, lantarki da makamashi mai sabuntawa, kuma Najeriya, duk da ƙalubalen darajar kuɗi, kasuwa ce mai girma ga masu amfani da kayayyaki.
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