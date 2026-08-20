Ghana: Ma'aikatan Hako Ma'adinai Suna Neman A Sakar Musu Kuɗaɗen Ajiyarsu Na Dala Miliyan 34.5 Da Ke Makale

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatan hako ma'adinai a Ghana sun buƙaci hukumomi su sakar musu fiye da Sidi miliyan 380 na Ghana (dala miliyan 34.55) na ajiyarsu da aka daskare tun lokacin wani babban tsarin sake fasalin fannin kuɗi, suna masu gargadin cewa za su sake fara motsin ma'aikata idan aka ci gaba da jinkirta magance batun.
Ƙungiyar ma'aikatan hako ma'adinai a Ghana, a yau Alhamis, ta mika takardar koke ga babban bankin a Accra, inda ta buƙaci a mayar da kuɗaɗen da ake bin dubban ma'aikata, waɗanda suka haɗa da asusun ajiya, jinƙai, da kuma kuɗaɗen ƙarshen aiki.
Ƙungiyar, wadda ke ƙarƙashin babbar ƙungiyar ma'aikata ta ƙasar, ta ce kuɗaɗen na ma'aikata sama da 19,000 ne, kuma har yanzu suna makale sakamakon matakan da hukumomi suka ɗauka a lokacin tsarin sake fasalin fannin kuɗi wanda ya fara a watan Agusta 2017 kuma ya ƙare a shekara ta 2019. A lokacin wannan tsari, babban bankin ya soke lasisin cibiyoyin kuɗi sama da 400 saboda matsalolin rashin biyan kuɗi da rashin ingantaccen gudanarwa.
Babban sakataren ƙungiyar, Abdul Momen Gbana, ya ce wadanda abin ya shafa ba su tsaya ga ma'aikata na yanzu ba, har ma sun haɗa da masu ritaya, ma'aikatan da suka rasa ayyukansu, gwauraye, da dangin ma'aikata, yana mai bayyana cewa ci gaba da daskare kuɗaɗen ya shafi ikonsu na biyan kuɗaɗen magani, ilimi, da gidaje.
Ƙungiyar ta kara da cewa tun daga shekara ta 2021 ta daina shirya zanga-zanga masu yawa, bisa ga alkawuran da babban bankin ya sha yi na magance matsalar, amma rashin sakin kuɗaɗen ya sa ta sake ƙara buƙatunta.
Ƙungiyar ta buƙaci a yi taro da gwamnan babban bankin Ghana da ministan kuɗi don cimma matsaya ta ƙarshe game da batun, tana yin gargadin cewa za ta koma motsin masana'antu da na ƙungiya idan ba a sami ci gaba ba. Ma'aikatar kuɗi ba ta mayar da martani nan take ga buƙatar "Reuters" don yin sharhi ba.
Ghana ta fara tsarin sake fasalin fannin banki da kuɗi mai faɗi tsakanin shekarun 2017 da 2019 da nufin magance rashin ƙarfi da gudanarwa a cibiyoyi da yawa, amma tsarin ya haifar da wasu fayilolin kuɗi da suka makale dangane da kuɗaɗen masu ajiya, masu zuba jari, da ma'aikata.
Rahoton "Reuters" ya yi nuni da cewa asusun kuɗi na duniya (IMF) a baya a cikin rahotanninsa na Ghana na shekarun 2023 da 2024 ya yi nuni da ci gaba da wasu batutuwa da suka gada daga tsarin tsaftace fannin kuɗi ba tare da an warware su gaba ɗaya ba.
Buƙatun ma'aikatan hako ma'adinai suna zuwa ne a daidai lokacin da fannin hako ma'adinai ke ɗaya daga cikin muhimman ginshiƙan tattalin arzikin Ghana, musamman samar da zinariya, yayin da ƙungiyoyin ma'aikata ke ci gaba da matsa lamba don kare albashi, ajiya, da haƙƙoƙin zamantakewa na ma'aikata a cikin sauye-sauyen tsarin da fannin ke fuskanta.
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