Yamen: Ta Kai Hari Ga Muhimmin Wuri A Saudiyya A Filin Jirgin Sama Na Najran Da "Aramco"

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Yemen, a yau Alhamis, sun sanar da aiwatar da ayyukan soji guda biyu da jirage marasa matuki guda biyu, a matsayin "ramuwa ga ta’addancin Saudiya a sararin samaniyar lardin Sa'ada da jirage marasa matuki."
A cikin bayanai, kakakin sojojin Yemen Birgediya Janar Yahya Sari' ya bayyana cewa aikin farko ya kai hari ga wani hadafi na Saudiyya mai muhimmanci a filin jirgin sama na Najran, ɗayan kuma ya kai hari ga "Aramco Najran," yana mai tabbatar da cewa ayyukan biyu sun cimma nasara.
Sari' ya nanata cewa sojojin za su ci gaba da kare ikon Yemen daga duk wani kutse da kuma tabbatar da wannan daidaito.
Sojojin Yemen, a jiya Laraba, sun sanar da sanya daidaito uku a kan Saudiyya: na farko "Killacewa da Killacewa," na biyu "Kai hari kan tarurrukan Saudiya a duk inda suke," na uku kuma "kare ikon Yemen da fuskantar duk wani kutsawa na maƙiyi."
Sojojin sun nanata cewa sun sami damar sanya killacewa mai ƙarfi a kan " Saudiyya," inda "ba zata iya wuce da jirgin ruwa ɗaya ba."
Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da sojojin Yemen suka sanar a watan Yuli da ya gabata, game da rushewar tsagaita wuta ta 2022 da Saudiya, bayan zaluncin na ƙarshen a filin jirgin sama na Sana'a.
Sojojin Yemen sun sanar da sanya killacewar teku a kan Riyadh, a cikin daidaiton "killawacewa da killacewa da tsanantawa da tsanantawa" bayan babban izinin jama'a da 'yan Yemen suka nuna a tattakin Juma'a na miliyoyin mutane a Sana'a da wasu larduna.
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