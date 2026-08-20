Iran Da Afghanistan Sun Kulla Yarjejeniyar Siminti Na Dala Miliyan 2.5

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin yaɗa labarai na gwamnan Taliban a Farah ya sanar da cewa a wani taron tattalin arziki na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin 'yan kasuwa na Afghanistan da Iran, an cimma wasu yarjejeniyoyi a fannin kasuwanci da jigilar kayayyaki.
Dangane da wannan rahoto, muhimmiyar yarjejeniyar da aka kammala ita ce ta siyan siminti tan 50,000 mai darajar dala miliyan 2.5. Har ila yau, wasu yarjejeniyoyin da aka cimma za su fara aiwatarwa nan gaba kaɗan.
An gudanar da wannan taro ne da mayar da hankali kan faɗaɗa dangantakar kasuwanci da jigilar kayayyaki, kuma ɓangarorin biyu sun tattauna game da ƙara zirga-zirgar manyan motocin kasuwanci, sauƙaƙe ayyukan 'yan kasuwa, da kuma kawar da cikas a mashigan kan iyaka.
Ofishin yaɗa labarai na gwamnan Taliban ya kuma ce a wannan taro an nanata aiwatar da yarjejeniyoyin fahimtar juna guda uku da suka gabata, da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa a fannoni na lafiya, kasuwanci, da ayyukan fasaha.
Jami'an gida na Taliban a Farah sun bayyana waɗannan yarjejeniyoyin a matsayin wani ɓangare na ci gaban musayar tattalin arziki tsakanin Afghanistan da Iran, kuma sun ce aiwatar da su na iya taimakawa wajen samar da kayan gini, ƙara kasuwanci, da ƙarfafa hanyoyin jigilar kayayyaki tsakanin ƙasashen biyu.
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