Taliban Ta Kama Malaman Jami’ar Likitancin Saboda Gajeren Gemu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin kafofin watsa labarai sun ce malaman 11 na Kwalejin Likitanci na Jami'ar Herat sun yi murabus, don nuna rashin amincewarsu da mu'amalar jami'an ma'aikatar hisba ta Taliban da membobin ƙungiyar malaman wannan jami'a.
Dangane da rahoton kafofin watsa labarai masu alaƙa da Afghanistan, jami'an hisba na Taliban a ranar Alhamis, 20 ga Agusta, sun kama malaman 8 na wannan kwalejin saboda gajerun gemu, kuma suka kai su ofishin hisba.
Majiyoyi sun ce an ajiye waɗannan malaman na kusan awa ɗaya a cikin wani kwantena a harabar wannan ofishin, kuma bayan shiga tsakani na wasu likitoci aka sake su.
Bayan wannan lamari, wasu malamai uku kuma sun yi murabus don nuna goyon bayansu ga abokan aikinsu, kuma jimillar malaman da suka yi murabus ta kai 11.
Kwalejin Likitanci na Jami'ar Herat tana da malaman kusan 22, kuma tare da ficewar waɗannan mutane, kusan rabin ƙungiyar malamanta sun bar aiki.
A cikin takardar murabus ɗin da kafofin watsa labarai suka buga, an bayyana dalilin wannan mataki a matsayin "rashin girmama Malamai da Hisba ta yi da cin zarafinsu saboda gajerun gemu."
Abdul Baqi Siddiqi, Fazl Faizi, Khalil Ahmad Rohani, Ahmad Javed Yusufi, Abdul Qadir Ishaqzai, Sayed Anwar Noor, Muhammadullah Yaqubi, Abdul Ghafoor Saidi, Abdul Kabir Jawadi, Omid Nehzat, da Abdul Ahad suna daga cikin malaman da sunansu ya bayyana a cikin wannan takardar murabus.
Majiyoyi sun kuma ce a cikin shekaru biyu da suka gabata, aƙalla malaman Jami'ar Herat 10 su ma sun yi murabus daban-daban, don nuna rashin amincewarsu da irin wannan mu'amalar ofishin hisba na Taliban.
Taliban bayan komawar su mulki, sun sanya dokoki masu yawa game da sutura, bayyanar, da halayen 'yan ƙasa. Samun gemu ga maza na ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an hisba suka nanata a kai, kuma a baya an buga rahotanni game da kama ko aranama da maza saboda aske ko gajarta gemu.
Taliban har yanzu ba su fitar da wani martani a hukumance game da murabus ɗin jama'a na malaman Kwalejin Likitanci na Jami'ar Herat ba.
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