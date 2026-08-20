Indiya Ta Aika Sabon Kayayyakin Magunguna Zuwa Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Randhir Jaiswal, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Indiya, ranar Alhamis, 20 ga Agusta, ya sanar da cewa wani kunshin sabon kayayyakin magunguna da kayan aikin likitanci na Indiya ya isa filin jirgin sama na Kabul.
Ya nanata a shafin sada zumunta na X cewa Indiya za ta ci gaba da tallafa wa al'ummar Afghanistan da kuma ƙarfafa tsarin lafiya da magani na ƙasar. Jami'in Indiya bai bayyana cikakken bayani game da nauyi ko darajar sabon kayayyakin ba. Taliban kuma har yanzu ba su bayyana ra'ayinsu a hukumance game da karɓar wannan taimako ba. Hotunan da Jaiswal ya fitar sun nuna ɗimbin kayayyakin magunguna da kayan aikin likitanci a filin jirgin sama na Kabul.
Wannan kayayyakin wani ɓangare ne na taimakon likitanci da Indiya ke ƙarawa ga Afghanistan. Delhi a ranar 17 ga Yuni ma ta aika tan biyar na magunguna masu muhimmanci zuwa Kabul. Kafin haka, Indiya a watan Mayu ta aika tan 20 na kayan da ake buƙata don rigakafin BCG, tetanus, da diphtheria, kuma a watan Afrilu ma ta aika tan 13 na rigakafin BCG da kayan aiki masu alaƙa zuwa Afghanistan.
A cewar kamfanin dillancin labarai na Khaama Press, Indiya a cikin shekara ɗaya da ta gabata ta aika tan da dama na magunguna da kayan aikin likitanci zuwa Afghanistan, kuma kayayyakin watannin Disamba da Fabrairu an bayyana su a matsayin sama da tan 75 gaba ɗaya.
Ƙaruwar taimakon magunguna na Indiya na faruwa ne a daidai lokacin da tashin hankali tsakanin Taliban da Pakistan ya shafi kasuwancin magunguna na Afghanistan. Taliban, bayan tsananta rashin jituwa da rufe hanyoyin kan iyaka, sun dakatar da shigo da magunguna a hukumance daga Pakistan, kuma sun buƙaci 'yan kasuwa su nemo hanyoyin dabam don samar da magunguna.
Jami'an Taliban a cikin watannin baya-bayan nan sun buƙaci Indiya ta ƙara haɗin gwiwa a fannin lafiya da kasuwanci. Rahotanni sun nuna cewa kafin dakatar da shigo da kayayyaki, an sami babban ɓangare na buƙatun magunguna na Afghanistan daga Pakistan, kuma yanzu Kabul na ƙoƙarin canza hanyoyin shigowar kayayyaki zuwa wasu ƙasashe ciki har da Indiya.
Cikas a wannan kasuwanci ya shafi kasuwar cikin gida ta Afghanistan. Binciken Afghanistan International a watan Fabrairu 2026 ya nuna cewa farashin wasu magunguna a Kabul ya haura da kashi 40 cikin 100 bayan dakatar da kasuwancin magunguna da Pakistan, kuma wasu magunguna ma ana shigo da su ta hanyoyin da ba na hukuma ba.
Indiya, tare da taimakon jinƙai, a cikin watannin baya-bayan nan ta ƙara mu'amalarta ta siyasa da tattalin arziki da Kabul; duk da haka, Delhi har yanzu ba ta amince da gwamnatin Taliban a hukumance ba.
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