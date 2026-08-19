Faiq: 'Yancin Kai Ba Ya Cika Ba Tare Da 'Yancin Jama'a Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Nasir Ahmad Faiq, mai kula da ofishin jakadancin Afghanistan a Majalisar Dinkin Duniya, a daidai ranar 18 ga Agusta, ranar tunawa da 'yancin kai na Afghanistan, ya nanata cewa 'yancin kai na ƙasa ba tare da samun haƙƙoƙi da 'yancin al'umma ba, ba "cikakken 'yancin kai" ba ne.
Faiq a cikin wani sako a shafin sada zumunta na X ya rubuta: "'Yancin kai na ƙasa, ba tare da 'yancin al'ummarta ba, ba cikakken 'yancin kai ba ne."
Ya ce bikin 'yancin kai yana da ma'ana ta gaske ne kawai idan dukkan 'yan ƙasar Afghanistan, musamman mata da 'yan mata, suka samu haƙƙoƙinsu na asali ciki har da haƙƙin ilimi da aikin yi.
A cewar Faiq, haƙƙoƙin siyasa, jama'a, zamantakewa, da tattalin arziki na 'yan ƙasa dole ne a tabbatar da su a cikin tsarin doka da kuma tsarin "halasci mai biyan bukata," kuma al'umma su sami damar shiga cikin 'yanci da ma'ana wajen tantance makoma da makomar ƙasarsu.
Mai kula da ofishin jakadancin Afghanistan a Majalisar Dinkin Duniya ya kara da cewa: "'Yancin kai ba wai kawai samun 'yanci daga mamayar waje ba ne; 'yancin kai na gaske yana samuwa ne kawai idan an mutunta son ra’ayin al'umma, an kare mutuncin ɗan'adam, kuma ba a hana wani ɗan ƙasa haƙƙoƙinsa na asali saboda jinsi, kabila, harshe, addini, ko ra'ayin siyasa ba."
Ya ci gaba, ba tare da sunan Taliban kai tsaye ba a wannan ɓangare na sakon, ya ce in ba haka ba "take-baki maras ma'ana game da 'yancin kai" ba za su iya maye gurbin 'yanci, haƙƙin ɗan'adam, da ikon ra’ayin al'umma ba.
Waɗannan kalamai suna zuwa ne a daidai lokacin da Taliban a cikin shekaru biyar na mulkinsu suka sanya takunkumi mai yawa kan haƙƙoƙi da 'yancin 'yan ƙasa, musamman mata da 'yan mata. Har yanzu ana hana 'yan mata karatu fiye da aji shida, kuma mata ba su da damar karatun jami'a da aiki a yawancin sana'o'i.
Ranar 18 ga Agusta a Afghanistan ana saninta da ranar 'yancin kai na ƙasar. A shekara ta 1919 miladiyya a zamanin mulkin Sarki Amanullah Khan, Afghanistan bayan yaƙi na uku da Birtaniya ta tabbatar da 'yancin kai a harkokin wajenta.
Taliban kuma, bayan komawar su mulki, suna girmama wannan lokaci kowace shekara; amma kalaman Faiq, sun dauki ma'anar 'yancin kai sama da ‘yanci daga mamayar waje kawai, kuma sun danganta shi da 'yancin 'yan ƙasa, bin doka, da haƙƙin al'umma na shiga cikin tsarin siyasar ƙasar.
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