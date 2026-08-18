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Majalisar Shi'ar Australiya Ta Yi Kira Da A Gaggauta Bibiyar Yanayin 'Yan Shi'a A Afghanistan

18 Agusta 2026 - 23:59
Lambar labari: 1854200
Source: ABNA24
Majalisar Shi'ar Australiya Ta Yi Kira Da A Gaggauta Bibiyar Yanayin 'Yan Shi'a A Afghanistan

Majalisar Shi'a ta Australiya (SMCA) a cikin wata bayyananniyar sanarwa ta yi Allah wadai da harin ta'addanci da aka kai wa makarantar "Shama Hedayat" a yankin Dasht-e-Barchi na Kabul, kuma tana nuna goyon bayanta ga iyalan wadanda abin ya shafa, ta bukaci gwamnatin Australiya ta gaggauta tuntuɓar masu aikata wannan laifi ta hanyoyin diflomasiyya, kuma ta bibiyi yanayin tsaro na tsirarun addinai a Afghanistan.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majalisar Musulmin Shi'a ta Australiya (SMCA) ta yi Allah wadai da harin ta'addanci da ya faru jiya, Litinin, a makarantar "Shama Hedayat" a yankin "Dasht-e-Barchi" na Kabul, wanda 'yan Shi'a da Hazarawa ke zaune. Dangane da majiyoyin gida, a harin an raunata aƙalla mutane 50, waɗanda yawancinsu 'yan makaranta ne mata.

A cikin sanarwarta, ƙungiyar ta yi gargadi game da yanayin wariya da keɓe 'yan Shi'a a ƙasar, tana nanata cewa wannan lamari wani misali ne na kai hari da gangan ga al'ummomin 'yan Shi'a a Afghanistan.

Majalisar Shi'a ta Australiya tana kira ga cikakken bincike a fili game da wannan lamari, kuma ta nace cewa dole ne a hukunta masu aikata wannan laifi. Muna kuma kira ga gwamnatin Australiya da ta ci gaba da nuna damuwarta game da kare tsirarun addinai da kabilu a Afghanistan" ta hanyoyin diflomasiyya da kuma dandalin kare haƙƙin ɗan'adam na duniya."

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