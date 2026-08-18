Majalisar Shi'ar Australiya Ta Yi Kira Da A Gaggauta Bibiyar Yanayin 'Yan Shi'a A Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majalisar Musulmin Shi'a ta Australiya (SMCA) ta yi Allah wadai da harin ta'addanci da ya faru jiya, Litinin, a makarantar "Shama Hedayat" a yankin "Dasht-e-Barchi" na Kabul, wanda 'yan Shi'a da Hazarawa ke zaune. Dangane da majiyoyin gida, a harin an raunata aƙalla mutane 50, waɗanda yawancinsu 'yan makaranta ne mata.
A cikin sanarwarta, ƙungiyar ta yi gargadi game da yanayin wariya da keɓe 'yan Shi'a a ƙasar, tana nanata cewa wannan lamari wani misali ne na kai hari da gangan ga al'ummomin 'yan Shi'a a Afghanistan.
Majalisar Shi'a ta Australiya tana kira ga cikakken bincike a fili game da wannan lamari, kuma ta nace cewa dole ne a hukunta masu aikata wannan laifi. Muna kuma kira ga gwamnatin Australiya da ta ci gaba da nuna damuwarta game da kare tsirarun addinai da kabilu a Afghanistan" ta hanyoyin diflomasiyya da kuma dandalin kare haƙƙin ɗan'adam na duniya."
………….
Ra'ayinka