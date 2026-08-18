Kata'ib Hizbullah Iraki Sun Sanya Sharudda Don Mika Makamai Ƙarƙashin Ikon Gwamnati

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar gwagwarmaya ta Kata’ib Hizbullah na Iraki ta sanya sharudda ga duk wani fahimtar juna da gwamnatin Bagadaza don sanya dukkan makamanta ƙarƙashin ikon gwamnati, ciki har da ficewar sojojin Amurka gaba ɗaya daga ƙasar.
Shugaban tsaro na ƙungiyar, Abu Mujahid al-Assaf, a cikin wata sanarwa a ranar Litinin ya bayyana cewa sharadi na farko don shigarsu cikin sojojin gwamnati shine ficewar sojojin Amurka gaba ɗaya daga ƙasar Iraki da sararin samaniyarta, da bayar da tabbaci mai ƙarfi cewa ba za su dawo ba, da kuma tabbatar da cewa hukumomin siyasa da tattalin arziki na Iraki za su yanke shawarwari ba tare da tasirin Amurka ba.
Sharadi na biyu, in ji shi, shine ficewar sojojin Turkiyya daga yankuna a yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a arewacin Iraki, yayin da na uku shine wargaza Peshmerga, wanda ke aiki a matsayin sojojin hukuma na gwamnatin yankin Kurdistan (KRG).
Assaf ya ci gaba da sukar Firayim Minista Ali al-Zaidi, yana mai cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya na yaƙi da ta'addanci na Iraki sun jira "fiye da kwanaki ɗari" don ya magance matsin lamba na cikin gida, yanki, da na duniya game da batun takaita makamai ga gwamnati, yayin da ranar 30 ga Satumba ke gabatowa.
Ya tabbatar da cewa Zaidi yana yin watsi da shawarar ƙungiyoyin siyasa masu kawance, kuma a maimakon haka yana sauraren buƙatun da wasu ɓangarori da jakadan Amurka a Turkiyya da dan aiken shugaban ƙasar Amurka na musamman ga Siriya da Iraki, Tom Barrack, suke yi.
Kalaman sun zo ne a daidai ranar da manyan hukumomin Iraki huɗu suka sake yin kira don aiwatar da shirin gwamnatin Iraki na kwace makaman ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma sanya makamai ƙarƙashin ikon gwamnati.
A cikin wata sanarwa bayan taron Litinin a Bagadaza tsakanin shugaban ƙasa Nizar Amedi, Firayim Minista, shugaban majalisa Haibat al-Halbousi, da shugaban majalisar shari'a ta koli Faiq Zaidan, jami'an sun nanata muhimmancin ƙarfafa da haɓaka ƙarfin sojojin Iraki "a dukkan bangarori" da kuma kare ƙasar da 'yan ƙasarta.
Gwamnatocin da suka biyo baya a Iraki sun yi alkawarin ƙarfafa ikon gwamnati da kuma sanya dukkan makamai ƙarƙashin ikon cibiyoyin da aka amince da su.
A ranar 3 ga Yuni, Sabah al-Numan, kakakin babban kwamandan sojoji, ya sanar da kafa wani kwamiti da nufin takaita makamai ga ikon gwamnati, yana mai tabbatar da cewa kwamitin ya fara ayyukansa.
Yayin da wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki da dama, kamar Saraya al-Salam, Asa'ib Ahl al-Haq da Kata'ib al-Imam Ali, sun amince da shiga cikin sojojin gwamnati, Kata'ib Huzbullah ta yi alkawarin riƙe "makaman Gwagwarmaya" da kuma ƙara haɓaka makamanta.
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