Ƙasashe 56 Sun Buƙaci Taliban Ta Soke Takunkumin Ilimi Kan Mata

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A daidai ranar tunawa da shekaru biyar na mamayar Taliban a Afghanistan, aƙalla ƙasashe 56 na Majalisar Dinkin Duniya tare da Tarayyar Turai, ta hanyar fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa, sun buƙaci soke dukkan dokoki da manufofin siyasar nuna wariya na Taliban ga al'ummar Afghanistan, musamman mata da 'yan mata.
Wannan sanarwa, wadda Denmark ta karanta a madadin su, a ranar Juma'a (13 ga Agusta) a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya, ta bayyana zaluntar mata da 'yan mata a matsayin sifa ta mulkin Taliban, kuma ta nanata cewa Afghanistan ita ce ƙasa kaɗai a duniya da aka hana 'yan mata ci gaba da karatu a makarantun sakandare da na gaba.
Ƙasashen da suka sanya hannu sun buƙaci maido da haƙƙin ilimi ga 'yan mata da kuma tabbatar da cikakkiyar shiga daidai, mai ma'ana, da aminci ga mata a dukkan fannoni na al'umma. Sun kuma buƙaci Taliban su mutunta haƙƙoƙi da 'yancin dukkan 'yan Afghanistan.
A cikin wannan sanarwa an nuna matsananciyar damuwa game da yanayin haƙƙin ɗan'adam, jinƙai, tattalin arziki, da tsaro na Afghanistan, kuma an yi gargadin cewa ci gaba da waɗannan matsin lamba na iya barazana ga kwanciyar hankalin ƙasashen makwabta da yankin.
Masu sanya hannu sun sabunta alkawarinsu na ci gaba da sanya batun Afghanistan a kan gaba na ajandar duniya da kuma tallafa wa al'ummar ƙasar.
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