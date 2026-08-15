Jirgin Ruwan Lincoln Ya Dauki Kwanaki 260 A Cikin Ruwa Adadin Kwanakin Da Ya Wuce Kowane Zamani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mujallar Politico a cikin wani rahoto ta yi magana game da mawuyacin halin jirgin ruwan dakon jiragen sama na USS Abraham Lincoln da ma'aikatansa bayan watanni 9 suna cikin ruwa ba tare da tsayawa ba.
Iyalan ma'aikatan ruwa da ke kan jirgin ruwan dakon jiragen sama na USS Abraham Lincoln sun yi gargadin cewa ma'aikatan, bayan watanni 9 suna cikin ruwa ba tare da tsayawa ba, sun kai iyakar gajiya.
Wani rahoton gwamnati kuma ya nuna cewa rundunar da ake kira "Rundunar Zinariya" ta Trump don gina sabbin jiragen ruwan yaƙi, za ta kashe biliyoyin daloli fiye da hasashen farko.
Lamarin da ya fi jawo hankali a wannan mako ya faru ne lokacin da Lincoln, ba tare da tsayawa a tashar jirgin ruwa ba, ya cika kwana na 260 a cikin ruwa. Wannan rikodin ya karya rikodin kwanaki 204 na wani jirgin ruwa a lokacin annobar Corona.
Rahotanni sun nuna cewa wasu daga cikin ma'aikatan sun yi ƙoƙarin jefa kansu daga jirgin ruwa zuwa cikin teku, iyalai sun nuna rashin gamsuwarsu, kuma masu yin dokoki sun nuna damuwa game da yanayin rundunar gabaɗaya da ma'aikatan ruwa. Wannan yanayi kuma ya mayar da "Lincoln" alamar ci gaba mai rikitarwa na gwamnatin Trump a yaƙin Iran.
Chris Coons, sanatan Democrat na jihar Delaware kuma ɗaya daga cikin manyan masu ba da kuɗaɗen tsaro a majalisar dattawa, ya ce: Trump da Hegseth duk suna bin wadannan ma'aikatan ruwa da iyalansu bashi, kuma ya kamata su nemi gafara. Idan ba za su iya kula da sojojin da ke ƙarƙashin umarninsu ba, su ja da baya don shugabanni masu cancanta su maye gurbinsu.
Pete Hegseth, ministan tsaron Amurka, a ranar Alhamis ya rage muhimmancin waɗannan damuwa, kuma ya ce wasu tsare-tsare sun fi wasu tsawo. Trump kuma a ranar Juma'a, lokacin da aka tambaye shi ko wannan aiki ya yi tsawo fiye da kima, ya amsa da cewa ko kaɗan bai yi tsawo ba.
Wasu a cikin jerin umarni, amma a fili sun fi damuwa. Cao da wata ƙungiya na manyan kwamandojin sojojin ruwa a wannan mako sun gana da iyalan ma'aikatan ruwa na "Lincoln" don jin damuwarsu.
Lokacin da ya sanar da komawar jirgin ruwa zuwa tashar, ya yi nuni ga matsalolin lafiyar hankali da yawa da kuma ƙarancin sadarwa da gida saboda barazanar aiki. Cao ya ce babu shakka cewa samari da 'yan mata sun fuskanci matsin lamba har iyakar ƙarfinsu, amma ba su taɓa karya ba.
A cewar wani mutum da yake da masaniya, jirgin ruwan dakon jiragen sama na "USS George Washington" yana motsawa daga Tekun Pacific zuwa Gabas ta Tsakiya, kuma za a maye gurbin "Lincoln." Wannan shi ne jirgin ruwan yaƙi na biyu da zai karya rikodin. "USS Gerald R. Ford" shi ma, tare da aiki na watanni 11 wanda ya ƙare a watan Mayu, ya rubuta rikodin.
A daidai lokacin da damuwa game da "Lincoln" ta kai kololuwa, Trump ya ba da umarni wanda bisa ga shi, jiragen ruwan dakon jiragen sama na Ford dole ne su sake amfani da tsarin tururi don harba da dawo da jiragen sama; fasaha ce ta tsohuwa wadda aka maye gurbinta da tsarin lantarki.
A cewar Tad Harrison, tsohon sojan sojin sama, waɗannan canje-canjen da Trump ya buƙaci ga sojojin ruwa ba su da yawa kuma suna kawo cikas.
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