Nazari Kan Yaƙin Trump A Kan Iran; Canzawa Manufofi Da Boye Asara Da Barna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Le Monde ta Faransa, yayin da take nuni ga mawuyacin halin sojojin Amurka a yankin yammacin Asiya, ta ba da rahoton yanayin jirgin ruwan dakon jiragen sama na "Abraham Lincoln" wanda ya shafe fiye da watanni takwas yana aiki.
Bisa ga rahoton wannan jarida, wasu daga cikin makusantan ma'aikatan wannan jirgin ruwa sun ba da rahoton lalacewar ayyukan tsafta, cikewar datti a bandakuna, matsala ta dogon lokaci a injinan wanki, da rashin ruwan zafi. Wannan rahoto ya kuma yi nuni ga damuwa game da lafiyar hankali na ma'aikatan ruwa da gajiyar su, kuma ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta yi ƙoƙarin hana jama'a da majalisar dokoki sanin bayanai game da yaƙin, wadanda suka mutu, da barnar da aka samu.
Wannan jaridar ta Faransa ta kuma ba da rahoton samun canji a hankali na manufofin yaƙin da aka sanar; ta yadda da farko aka yi magana game da goyon bayan masu zanga-zanga a Iran, sannan lalata ƙarfin makamai masu linzami da hana Iran samun makamin nukiliya, kuma a mataki na gaba, kokarin mayar da yanayi zuwa yadda yake kafin yaƙi da sake buɗe mashigar Hormuz.
A cewar Le Monde, wannan canjin manufofi yana faruwa ne a daidai lokacin da masana ke magana game da "rashin nasarar dabara" na Amurka, kuma suna nanata matsin lamba daga amfani da ma'ajiyar makamai masu linzami na tsaro da alburusai na zamani.
Le Monde ta ci gaba da yin ishara ga kuɗaɗen yaƙi masu nauyi da rashin fayyacewa game da adadin barnar da aka yi wa sansanonin Amurka. Dangane da wannan rahoto, Mark Cancian, masani a cibiyar nazarin dabaru da ƙasa da ƙasa, ya ƙiyasta kuɗaɗen sake gina wuraren Amurka da suka lalace a kusan dala biliyan 9, kuma ministan tsaron Amurka ya bayyana kuɗaɗen yaƙin gabaɗaya a matsayin dala biliyan 37.5; adadin da bai haɗa da kuɗaɗen sake gina sansanonin ba.
Wannan jaridar ta kuma yi nuni ga takaita kulawar shari'a, ƙaruwar rashin fayyacewa game da wadanda suka mutu daga fararen hula, da kuma ƙaruwar amfani da basirar wucin gadi wajen tsara manufofin soji, kuma ta kammala da cewa a bayan da'awar Amurka game da nasarorin soji, akwai tambayoyi masu mahimmanci game da fayyace hakikanin gaskiya, manufofin yaƙi, da sakamakon shirin dabarar yakin.
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