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Rahoto Ciin Hotuna | Na Taron Daren Baƙunci Na Shahadar Imam Ridha (AS) A Harami Mai Tsarki Na Radawi
14 Agusta 2026 - 22:17
Lambar labari: 1852558
Source: ABNA24
An gudanar da taron jajantawa na daren baƙun na Imam Al-Ridha (AS) da yammacin ranar Alhamis (13 ga Agusta 2026) tare da halartar Ayatullah Ahmad Marwi, mai kula da Astan Quds Radawi, da wasu daga masu hidima, mahalarta ziyara, da mazauna kusa da harami na Radawi, inda aka fara da tattakin masu makoki daga titin Shirazi zuwa harami mai tsarki na Radawi, kuma an gudanar da shi a filin juyin juya halin Musulunci na harami mai tsarki na Radawi.
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