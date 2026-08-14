Iraki: Goyon Bayan Bagadaza Ga Al'ummar Falasdinu Da Haƙƙoƙinsu Tabbacce Da Ke Ci Gaba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Fuad Hussein, ministan harkokin wajen Iraki, a ranar Juma'a ya nanata tsayayye goyon baya mai ci gaba na ƙasarsa ga al'ummar Falasdinu da halastattun haƙƙoƙinsu. Bisa ga sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Iraki da kamfanin dillancin labarai na hukuma (WAA) ya buga, Fuad Hussein ya karɓi Samer Awadallah, jakadan Falasdinu a Iraki, a ginin ma'aikatar harkokin wajen a Bagadaza.
A wannan ganawa, an tattauna dangantakar 'yan'uwanta tsakanin Iraki da Falasdinu da hanyoyin ƙarfafa da faɗaɗa wannan dangantaka. Har ila yau, an tattauna sabbin abubuwan da ke faruwa a zirin Gaza da Yammacin Kogin Jordan da wahalhalu da matsalolin da al'ummar Falasdinu ke fuskanta sakamakon abubuwan da ke faruwa. Ministan harkokin wajen Iraki ya nanata cikakken goyon Bagadaza ga al'ummar Falasdinu da halastattun haƙƙoƙinsu, da kuma goyon bayan gwamnatin Falasdinu mai cin gashin kanta.
Fuad Hussein ya kuma nanata tallafin Iraki ga ƙoƙarin da ake yi don ba da ayyukan jinya da taimako ga wadanda suka jikkata na Falasdinu. Ya ci gaba da nanata tallafin ma'aikatar harkokin wajen Iraki ga ayyukan jakadan Falasdinu da sauƙaƙe aiwatar da ayyukansa a Iraki, kuma ya ce wannan tallafi na iya yin tasiri wajen ƙarfafa dangantakar biyu da haɓaka daidaituwar lamurra tsakanin Iraki da Falasdinu.
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