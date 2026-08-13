Sansanin Khatamul-Anbiya: Babu Wani Jirgin Ruwa Da Zai Iya Wucewa Ta Mashigar Hormuz Ba Tare Da Izinin Iran Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin sansanin Khatam al-Anbiya ya sanar: Babu wani jirgin ruwan kasuwanci ko dakon mai da ya samu dama ko zai sami damar wucewa lafiya ta wannan mashigar ba tare da izini da kulawar sojojin Iran masu ƙarfi ba.
A cewar sanarwar: Da'awar Amurka maras tushe game da wucewar jiragen ruwa na yau da kullun ta mashigar Hormuz, wanda ke nuna rashin ƙarfi da gajiyawar sojojin ƙasar, ba komai bace face ƙarya da yaudara.
Ana sanar da cewa mashigar Hormuz kamar yadda ta kasance a baya, tana ƙarƙashin cikakken ikon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kuma babu wani jirgin ruwan kasuwanci ko dakon mai da ya wuce ko zai wuce ta wannan mashiga ba tare da izini da kulawar sojojin Iran masu ƙarfi ba.
Shugabanni da sojojin ta'addanci na Amurka, tun da zuwa yanzu sun gwada ƙarfin da juriyar al'ummar Iran da 'ya'yan jajirtattu a cikin sojojin Iran masu ƙarfi.
Amurka a kullum tana neman rashin zaman lafiya da rashin tsaro a yankin, kuma barazanar da ba ta da tushe da goyon baya na wannan ƙasar, wajen fuskantar dukkan shirye-shiryen da suka ƙaru fiye da da na mayaka jarumawan Musulunci na sojoji, ba zai haifar da komai ba face rashin nasara da gajiya.
Sojojin Iran masu alfahari, suna lura da duk motsin maƙiya Amurka da Isra’ila a yankin, kuma a ƙarƙashin jagoranci mai hikima da basira na Babban Kwamandan Sojoji, Mai Girma Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i, ba za su yi shakka ko kaɗan ba wajen tabbatar da haƙƙin al'umma, ikon ƙasa, da kare manufofin juyin juya halin Musulunci da ƙasa abar ƙauna ta Iran, kuma za su mayar da martani mai ƙarfi ga duk wata barazana, a kowane nau'i da matsayi.
Kuma Babu Wata Nasara Face Daga Wurin Allah, Mabuwayi, Mai Hikima.
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