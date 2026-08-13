An Dakile Shirin Da’ish Na Yunkurin Kai Kai Hari A Masallacin 'Yan Shi'a A Kuwait

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wata majiya ta tsaro a Kuwait ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa (AFP) cewa Kuwait a wannan mako ta kama mutane uku, ciki har da mutane biyu da ba su kai shekarun doka ba, waɗanda suka yi niyyar kai hari a wani masallacin 'yan Shi'a da wasu wurare masu mahimmanci.
Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Kuwait a ranar Talata ta bayyana cewa ta kama mutane biyu da ba su kai shekarun doka ba waɗanda ke da alaƙa da 'yan ta'adda na ƙungiyar Da’ish, kuma sun sami horo don kera bama-bamai da nufin kai hari a wani wurin ibada. Wannan ma'aikatar ba ta bayyana sunan masallacin da ake nufi ba.
Washegari kuma wannan ma'aikatar ta bayyana kama wani ɗan ƙasar Kuwait memba na wannan ƙungiyar, wanda a baya ya sami horo kan kera bama-bamai da jirage marasa matuki, kuma ya kera wani jirgin mara matuki don kai hari a ɗaya daga cikin wurare masu mahimmanci waɗanda ba a bayyana sunansu ba.
Wannan majiya ta tsaro, wadda ta nemi a sakaya sunanta saboda tsananin batun, ta ce waɗannan mutane uku membobi ne na wata ƙungiya guda mai alaƙa da Da’ish, kuma suna da niyyar kai hari a wani masallacin 'yan Shi'a da wasu wurare masu mahimmanci.
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