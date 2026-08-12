Al-Zaidi: Daga 1 Ga Satumba, Babu Dakarun Kasashen Waje Da Zasu Kasance A Iraki

Kamfanin dillancin labarai na Ahl al-Bayt (AS) - ABNA: Ali al-Zaidi, Firayim Ministan Iraki a yau Laraba, a ganawarsa da "Charles Brad Cooper," kwamandan cibiyar sojojin Amurka (CENTCOM), ya nanata bin tsarin lokaci da aka amince da shi. Tsarin da bisa ga shi, ranar 1 ga Satumba mai zuwa ita ce ranar ƙarshe ta kawo ƙarshen aikin soji na kawancen ƙasa da ƙasa a Iraki da kuma kammala ficewar sojojinsa.
Firayim Ministan Iraki ya ce: Ranar 1 ga Satumba mai zuwa za ta zama sabuwar rana a tafarkin gwamnatin Iraki. Domin a wannan rana, Iraki za ta 'yantu daga duk wani kasancewar soji na waje, za ta kammala ikonta na ƙasa a duk faɗin ƙasarta, kuma za ta ci gaba da ƙarfafa ƙarfinta na tsaro da soji. Ta yadda za ta iya kare tsaronta da kwanciyar hankalinta da kanta.
Dangane da sanarwar da ofishin yaɗa labarai na Firayim Ministan Iraki ya fitar, Al-Zaidi da Cooper sun nanata cikakkiyar yarjejeniya ta ƙarshe don kawo ƙarshen aikin soji na kawancen ƙasa da ƙasa bisa ga yarjejeniyoyin da aka cimma a ziyarar Firayim Ministan Iraki zuwa Washington a tsakiyar watan Yuli da ya gabata.
Bangarorin biyu sun kuma nanata cewa dangantakar Iraki da Amurka bayan ƙarshen aikin soji na kawancen za ta koma ga haɗin gwiwa da kawance a fannoni na tattalin arziki, ci gaba, da tsaro. Haɗin gwiwar da za ta dogara ne akan mutunta ikon ƙasashen biyu da muradun su na gama-gari.
Nanata Batun Keɓe Makamai A Hannun Gwamnatin Iraki
Al-Zaidi ya kuma nanata cewa keɓe makamai a hannun gwamnatin Iraki da kuma a cikin tsarin doka, yana kare dukkan al'ummar ƙasar, yana ƙarfafa ikon gwamnati da ikonta, kuma yana tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali.
Ya kara da cewa wannan batu na ɗaya daga cikin sharuddan asali don canza Iraki zuwa wani sabon mataki na ci gaba da bunƙasa.
Firayim Ministan Iraki a wannan fanni ya buƙaci bin ƙa'idodin tsarin mulki da tushen da gwamnati ta ginu a kansu, kuma ya nanata wajabcin kiyaye mafi girman muradun ƙasar da kuma jagorantar ƙarfi da ƙarfin al'umma zuwa ga ginawa, sake ginawa, da ci gaba.
Al-Zaidi ya ce Iraki a yau, don gina tattalin arziki mai ƙarfi, gwamnati mai kwanciyar hankali, da makoma mafi kyau ga al'ummomi masu zuwa, tana buƙatar ƙoƙarin dukkan 'yan ƙasarta.
Yarjejeniyar Bagadaza Da Washington Don Kawo Ƙarshen Aikin Kawancen
A ranar 27 ga Satumba, 2024, Washington da Bagadaza a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa sun bayyana cewa sun cimma yarjejeniya game da wani tsari mai matakai biyu don kawo ƙarshen aikin kawancen ƙasa da ƙasa a Iraki.
An tsara cewa mataki na farko na wannan tsari zai kammala har zuwa Satumba 2025. Wannan mataki ya haɗa da kawo ƙarshen aikin soji na kawancen ƙasa da ƙasa ciki har da ficewar sojoji da mika sansanonin da kuma motsawa zuwa kawancen tsaro na bangarorin biyu.
Mataki na biyu zai ci gaba har zuwa Satumba 2026. A wannan lokacin, aikin soji na kawancen ƙasa da ƙasa a Siriya - wanda kwanan nan ya shiga kawancen - zai ci gaba daga wani sansani a Iraki, wato sansanin sojin sama a birnin Arbil a arewacin ƙasar.
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