Hujjatul-Islam Haidari-Far: Sanin Annabi (SAW) Yana Sauƙaƙa Shiriya Ga Dan Adam

Kamfanin dillancin labarai na Ahl al-Bayt (AS) - ABNA: Hujjatul-Islam Majid Haidari-Far a taron tafsirin harami mai tsarki na Sayyidah Fatimah Ma’asumah As, yayin da yake nuni ga zuwan ranar tunawa da wafatin Annabi Mai Girma (SAW), ya bayyana cewa: Alkur'ani mai girma a ayoyi daban-daban, ya bayyana halaye da sifofi da yawa ga Manzon Allah Mai Girma (SAW), kuma ɗaya daga cikin mafi cikakkun waɗannan ayoyi, sune ayoyi na 157 da 158 na surat Al-A'raf.
Ya kara da cewa: A cikin waɗannan ayoyi, an bayyana Annabi Mai Girma (SAW) da sifofi kamar Manzo, Annabi, Ummiyyi, mai kira zuwa ga abu mai kyau, mai hana abinki, mai halatta tsarkakakku, kuma mai haramta ƙazantattu, kuma Alkur'ani mai girma ya nanata matsayi na musamman na wannan Annabi a wajen shiryar da al'umma.
Haidari-Far, yayin da yake nuni ga kalmar "Ummiyyi" a cikin Alkur'ani mai girma, ya bayyana cewa: Ummiyyi ba yana nufin rashin ilimin Annabi Mai Girma (SAW) ba ne, a'a, yana nufin cewa Annabi bai koyi wani abu daga makarantar ɗan'adam ba, kuma bai koyi karatu da rubutu daga kowa ba; domin ilimin Annabi (SAW) na Allah ne kuma na wurinsa, kuma koyarwarsa tana zuwa daga tushen wahayi.
Wannan malamin Hauzar ilimin ya ci gaba da cewa: Alkur'ani mai girma ya kuma bayyana cewa an riga an gabatar da sifofin Annabi Mai Girma (SAW) a cikin Attaura da Linjila, kuma mutanen Littafi sun san alamomi da sifofin wannan Annabi; duk da haka, wasu daga cikinsu, saboda son rai da adawarsu, sun ƙi karɓar Annabin Ƙarshe (SAW).
Ya kara da cewa, yayin da yake nuni ga wata sifa ta Manzon Allah (SAW): Annabi Mai Girma (SAW) yana da aikin umarni da kyakkayawa da hana mummuna, kuma wannan farilla ta bambanta da shiriya, nasiha, da wa'azi; domin umarni da kyakkayawa yana nufin ba da umarni a cikin tsarin matsayi da alhakin shari'a.
Hujjatul Islam Haidari-Far a ƙarshe, yayin da yake nuni ga aya ta 151 na surat Al-Baqarah, ya yi nuni da cewa: Annabi Mai Girma (SAW) yana da nauyin aikin karanta ayoyin Allah ga mutane, tsarkake mutane, koya musu Littafi da hikima, da kuma koya musu ilimin da ba zai yiwu mutane su samu ba sai ta hanyar shiriyar wahayi; don haka sanin shakisiyyar Annabi (SAW) da ilimin Alkur'ani da Ahlil-Bayt, shine tushen samun fa'ida mafi yawa daga shiriyar Allah.
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