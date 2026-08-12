Ikrarin Pentagone Na Kashe Fararen Hula A Hare-haren Amurka A Yemen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar yaƙi ta Amurka (Pentagon) ta tabbatar a hukumance cewa hare-haren Amurka a Yemen a shekarar da ta gabata sun yi sanadin mutuwar fararen hula 153 da raunata wasu 243.
Daga tashar CBS News, wani rahoton da aka gabatar wa majalisar dokoki a ƙarshen ranar Litinin, ya nuna cewa hare-haren soji na shekarar da ta gabata kan ƙungiyar Houthi ta Yemen (Ansarullah) da aka yi wa lakabin aikin "Rough Rider," sun yi sanadin mutuwar fararen hula 153 da raunata wasu 243.
Wannan rahoton mai shafuka 12, bisa ga dokar shekara ta 2018 da ta wajabta bayyana adadin wadanda suka mutu daga fararen hula a kowace shekara, an aika shi ga kwamitin ayyukan soji na majalisar dattawa, kuma ya bayyana cikakkun bayanai game da abubuwa uku da suka faru a Yemen a watan Afrilu da ya gabata.
Wannan rahoto ya nuna cewa harin Amurka a Sana'a a ranar 6 ga Afrilu 2025 ya yi sanadin mutuwar fararen hula biyar, kuma harin ranar 17 ga Afrilu a tashar jiragen ruwa ta Ras Isa ya yi sanadin mutuwar fararen hula 80. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan'adam ta bayyana cewa harin tashar jiragen ruwa ta Ras Isa ya kamata a binciki shi a matsayin laifin yaƙi.
Dangane da wannan rahoto, hari na uku a kusa da Sa'ada a ranar 28 ga Afrilu ya yi sanadin mutuwar fararen hula 47.
Pentagon ta bayyana cewa abubuwa 15 da suka faru a Yemen har yanzu ana ci gaba da bincikensu.
Aikin bayanan Yemen, wanda ƙungiya ce mai zaman kanta ta sa ido, ta bayyana cewa adadin wadanda hare-haren soji na Amurka a Yemen suka shafa ya kai fararen hula 238, wanda ya fi ƙididdigar Pentagon.
Wannan rahoton na Pentagon kuma ya shahara saboda rashin ƙididdige wadanda suka mutu daga hare-haren da ake jayayya a Caribbean da Tekun Pacific. Dangane da rahotanni, a hare-haren da Amurka ta kai a shekarar da ta gabata kan kwale-kwalen da ake zargin safarar muggan ƙwayoyi, mutane kusan 120 suka mutu, kuma a hare-haren wannan shekara, mutane 95 suka mutu.
Ƙididdigar wadanda suka mutu daga fararen hula a wannan shekara ana fitar da ita ne a daidai lokacin da Pentagon ta rage kasafin kuɗi da sojojin wata hukuma da aikinta shi ne rage cutar da fararen hula a lokacin ayyukan soji na Amurka.
Pete Hegseth, ministan yaƙi na Amurka, ya ce yana son "buɗe hannun mayaƙan Amurka" kuma ya nanata ra’yinsa na aiwatar da "mafi girman kisa, ba tare da bin doka mai rauni ba."
A cikin watannin farko na zamansa a Pentagon, ya kori manyan lauyoyin soji na sojojin ƙasa, sojojin ruwa, da sojojin sama, kuma a baya, ya kasance yana wulakanta lauyoyin soji ko alkalan shari'a.
Hegseth a farkon wannan shekara, game da kare fararen hula, ya gaya wa majalisar dokokin Amurka: Sojojin Amurka ba sa kai wa fararen hula hari, kuma suna ƙoƙarin kada su cutar da fararen hula gwargwadon iko.
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