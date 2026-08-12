Isra’ila Ta Yi Garkuwa Da Gawarwakin Shahidan Falasdinawa 1,700

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar 'Yancin Falasdinu ta tabbatar da cewa Isra’ila na ajiye da gawarwakin shahidan Falasdinawa sama da 1,700 a kaburbura masu lambobi da dakunan ajiyar gawa, kuma ta bayyana wannan matakin a matsayin wani laifi na ci gaba kan shahidai da iyalansu, da kuma cin zarafin mutuncin matattu da ƙa'idodin ɗan'adam da shari'a na tushe.
Wannan ƙungiya a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa: Dagewar maƙiyi kan amfani da gawarwakin shahidai a matsayin kayan aikin matsa lamba da yin tayi, yana nuna cewa wannan manufa ba ayyuka na mutum ɗaya ba ne, sai dai wata hanya ce ta hukuma wadda ke nuna zaluncin maƙiyi wajen ramuwa ga iyalan shahidai da kuma matsa lamba ga al'ummar Falasdinu da amfani da gawarwakin matattu don cimma manufofin siyasa da tsaro.
Wannan ƙungiya ta nanata cewa: Gawar shahidi ba takardar cinikayya ba ce, kuma haƙƙin iyalinsa na kwato gawar da binne ta da mutunci, ba abin ciniki ko fansa ba ne. Ta kuma nanata cewa maƙiyi da ɗaukar irin wannan siyasa ba zai iya karya azamar al'ummar Falasdinu ba ko kuma ya shafe gaskiyar laifuffukansa.
Ƙungiyar 'Yancin Falasdinu ta ɗora wa Isra’ila cikakken alhakin ci gaba da wannan laifi, kuma ta buƙaci Majalisar Dinkin Duniya, Ƙungiyar agaji ta duniya ta Red Cross, da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan'adam na duniya su fita daga matsayin shiru, su binciki wannan fayil da gaggawa, kuma su matsa lamba don bayyana makomar dukkan gawarwakin da ake tsare da su da kuma mika su ga iyalansu ba tare da wani sharadi ba.
Wannan ƙungiya ta nanata cewa: Adalci ba ya rushewa da shahadar mai shi, mutuncin shahidi ba ya ƙarewa a lokacin shahadarsa, kuma haƙƙin iyalinsa na rungumar gawarsa da binne shi, haƙƙi ne tsayayye wanda maƙiyi, komai tsawon lokacin da zai dauka ba shi da ikon tauye shi.
.............
Ra'ayinka