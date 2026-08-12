NYT: Iran Ta Ba Matukin Jirgin F-15 Na Amurka Damar Gargadin Rabin Daƙiƙa Ba Ta Kakkabo Shi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: New York Times a cikin wani rahoto ta bayyana: A cikin Afrilu 2026, Iran ta saukar da wani jirgin F-15E na Amurka a saman kudancin Iran da makami na kasa zuwa sama wanda ake harbawa daga kan kafadu.
Bisa ga wannan rahoto, da alama Iran ta yi amfani da jirage marasa matuki don bayar da rahoton wurin da jirgin yake, gudunsa, da GPS ga kwamandojin Iran wajen kai hari ga wannan jirgin.
Wannan rahoto ya kara da cewa: Ma'aikatan jirgin kafin a kai hari ga jirgin mai darajar dala miliyan 60, sun sami damar gargadi na kusan rabin daƙiƙa ne kawai.
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