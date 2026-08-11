Sojojin Amurka Sun Yi Gargadi Ga Trump Game Da Asara Mai Yawa A Hare-hare A Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: jami'an soji na Amurka sun yi wa Donald Trump gargadin cewa duk wani aikin soji don sake buɗe mashigar Hormuz na iya zama mai tsawo, tsada, da mummunan asarar rayuka, da raunata adadi mai yawa na sojojin Amurka.
Tashar NBC ta Amurka a cikin wani rahoto ta nakalto jami'an ƙasar biyu sun yi iƙirarin cewa bisa ga kimantawar leƙen asiri na sojojin Amurka, fifikon dabara na Iran ya canja daga shirin nukiliya zuwa mashigar Hormuz.
Dangane da rahoton yau na wannan kafar ta Amurka, jami'an soji na ƙasar sun gaya wa Donald Trump cewa Amurka na iya yin amfani da ƙarfi don sarrafa mashigar Hormuz, amma irin wannan aiki zai kasance mai tsawo, mai haifar da kisa mai yawa, kuma mai tsada sosai.
A cewar ɗaya daga cikin jami'an da aka ambata, ban da cewa babu wani tabbaci na nasarar Amurka, a cikin tsare-tsaren soji da aka shirya don irin wannan aiki idan Trump ya ba da umarni, an ƙiyasta cewa wannan aiki na iya haifar da mutuwa ko raunata adadi mai yawa na sojojin Amurka.
Waɗannan jami'an sun ce haɗarin irin wannan babban aikin soji na ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ishara da su a cikin tattaunawar Trump da masu ba shi shawara game da matakan gaba na Amurka game da Iran.
Bisa ga wannan rahoto, jami'an Turai uku da jami'an Larabawa biyu daga ƙasashen Tekun Farisa su ma sun ce sun yarda da wannan kimantawar cewa ƙoƙarin buɗe mashigar Hormuz ta hanyar aikin soji na Amurka, zai zama aiki mai tsawo da haɗari, kuma yana iya haifar da kai hari ga jiragen ruwan yaƙi na Amurka da makamai masu linzami na cruise ko jirage marasa matuki.
Sun kara da cewa irin wannan mataki na iya ƙara hauhawar farashin man fetur, kuma babu wani tabbaci cewa zai haifar da nasara bayyananna da sauri. A cewarsu, kawayen Amurka a Turai da Gabas ta Tsakiya sun rigaya sun isar da wannan ra'ayi ga Washington a lokacin yaƙi.
A ci gaba da wannan rahoto, yayin da yake nuni ga tattaunawar Iran da Oman da kuma kasancewar Amurka a gefe, an ce jami'an Turai biyu sun ce Iran ta yi imanin cewa saboda ikonta a kan mashigar Hormuz, tana da fifikon hannun a tattaunawar, kuma tana ɗaukar wannan makamin matsin lamba fiye da shirinta na nukiliya da muhimmanci.
Duk da iƙirarin gwamnatin Trump na ikon Amurka a kan mashigar Hormuz, a cikin rahoton wannan kafar ta Amurka an yarda cewa zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz ta ragu sosai, kuma ƙididdigar shafin yanar gizon sa ido na jiragen ruwa MarineTraffic shi ma ya tabbatar da wannan batu.
A cikin rahoton NBC kuma an gabatar da iƙirarin cimma matsaya a tattaunawar game da mashigar Hormuz, saboda sabbin buƙatun Iran.
Dangane da wannan rahoto, Iran ta bayyana cewa ba za a sake buɗe wannan hanyar ruwa ba har sai Amurka ta kawo ƙarshen yaƙi na dindindin, ta fitar da sojojin Amurka daga kewayen Iran, ta soke killacewar teku na tashoshin jiragen ruwan Iran, ta saki dukkan kadarorin Iran da aka daskare ba tare da wani sharadi ba, kuma ta biya diyya na barnar da yaƙin ya haifar.
Baya ga gargadin da aka ambata ga gwamnatin Amurka game da haɗarin duk wani aiki don sake buɗe mashigar Hormuz ta hanyar amfani da ƙarfi, a cikin wannan rahoto kuma an yi nuni ga rahotanni da damuwa na baya-bayan nan game da raguwar ma'ajiyar makamai masu linzami na Pentagon wanda ya hana Amurka ci gaba da ayyukanta kan Iran, da kuma rashin farin jinin yaƙi da Iran a tsakanin Amurkawa.
Sabon binciken ra'ayi na kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Cibiyar NORC ya nuna cewa kashi biyu cikin uku na manyan Amurkawa sun yi imanin cewa wannan yaƙi bai cancanci ayi shi ba. Wannan rukuni ya haɗa da mafi yawan 'yan Democrat da masu zaman kansu, da kuma kusan kashi 37 cikin 100 na 'yan Republican.
Trump kwanan nan ya yi barazanar sake fara babban aikin soji kan Iran, amma ya ja da baya daga wannan shiri.
Gwamnatin Trump ta kuma nanata a kwanakin baya cewa Amurka za ta yi ƙoƙarin ƙara matsin lamba na tattalin arziki a kan Iran. Wasu tsoffin jami'an Amurka sun ce ana iya fassara wannan matsayi a matsayin yarda a fakaice ga gazawar matsin lamba na soji wajen tilasta Iran ta ba da rangwame.
Jami'an Turai da NBC ta ambata sun ce gwamnatin Iran ta nuna juriya fiye da yadda Amurka da kawayenta suke tsammani; ta yadda ta iya jimre da hare-hare masu tsanani da kewayen teku, kuma a cikin gida tana da iko mai ƙarfi a kan al'amura.
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