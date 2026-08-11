A Mashigar Hormuz Jiragen Ruwa 4 Kawai Suka Wuce Daga Jiya Zuwa Yau

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Trump a daren Litinin ya nanata cewa mashigar Hormuz a buɗe take kuma sojojin ruwa na Amurka suna da cikakken ikonta, amma bayanan Kepler sun nuna raguwar zirga-zirgar jiragen ruwa da ba a taɓa gani ba.
Bayanan zirga-zirgar jiragen ruwa sun nuna cewa zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz a jiya Litinin ta ragu zuwa jiragen ruwa 6, yayin da matsakaicin kwanaki 10 na wannan ƙididdiga ya kasance kusan jiragen ruwa 11.
Wannan raguwa tana faruwa ne a daidai lokacin da fatan cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran ke ta ɓacewa ɓat, kuma bayanan sun nuna cewa ma wannan ɗan ƙaramin zirga-zirgar da ake yi yana tafiya ne ta hanyar Iran.
Bayanan yau Talata da dandalin Kepler ya fitar sun nuna cewa jiragen ruwa 4 masu ɗauke da kayayyaki na asali, ciki har da jiragen dakon man fetur guda biyu marasa kaya, sun shiga wannan hanyar ruwa.
Har ila yau, bayanan sun nuna ficewar jiragen ruwa biyu daga mashigar, waɗanda suka haɗa da wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da iskar gas mai ruwa (LPG) da kuma wani jirgin ruwa mai ɗauke da ragowar mai.
Wannan yana faruwa ne yayin da a kwanakin da suka gabaci farkon yaƙi, kamar yadda aka saba, jiragen ruwa tsakanin 130 zuwa 140 sukan wuce ta wannan mashigar. Kakakin Sojojin Irgc shi ma ya nanata cewa sake buɗe mashigar Hormuz "ya dogara ne ga karɓar cikakken sharuɗɗanmu daga Washington."
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