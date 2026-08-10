Dakarun Gwagwarmayar Musulunci A Siriya Sun Kai Hari Kan Sansanin Sojin Isra’ila + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar "Fagen gwagwarmayar Musulunci a Siriya" (Ulil-Ba's) da sanyin safiyar Litinin ta fitar da wata sanarwa tana bayar da rahoton harin da ta kai kan wani sansanin sojin Isra’ila a yammacin lardin Dara'a a kudancin Siriya.
Bisa ga sanarwar wannan ƙungiya, harin ya kai kan sansanin "Al-Aku" a cikin sansanin "Al-Jazira" na sojojin Isra’ila a yankin Hawd Yarmouk. Ulil-Ba's ta kuma fitar da wani bidiyo tana bayyana cewa hotunan da aka fitar suna nuna wani ɓangare na aikin kai tsaye da aka aiwatar a wannan sansanin.
Wannan ƙungiya a cikin sanarwarta ta tabbatar da cewa ta gudanar da wannan aiki ne a matsayin martani ga zaluncin baya-bayan nan na Isra’ila a kudancin Siriya, kuma da nufin ramuwa ga jinin wadanda abin ya shafa.
Ulil-Ba's a cikin watannin da suka gabata ta ɗauki alhakin ayyuka da rikice-rikice da dama kan sojojin Isra’ila a kudancin Siriya.
Wannan ƙungiya ta fara bayyana a ranar 9 ga Janairu 2025 da sunan "Fagen 'Yantar da Kudu" ta hanyar shafin sada zumunta na Telegram, kuma ta yi iƙirarin cewa tana da wasu kayan aikin soji da suka rage daga sojojin tsohuwar gwamnatin Siriya. Bayan bayyana, wannan ƙungiya ta ɗauki alhakin ayyuka da dama kan sojojin Isra’ila, ciki har da harin ranar 13 ga Janairu 2025.
"Fagen 'Yantar da Kudu" a ranar 11 ga Janairu 2026 ta canza suna zuwa "Fagen Gwagwarmayar Musulunci a Siriya - Ulil-Ba's" kuma ta bayyana cewa wannan canjin ya faru ne saboda ayyukan wasu ƙungiyoyi masu suna makamancin haka a yankin.
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