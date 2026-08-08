Rahoto Cikin Hotuna | Na Gudanar Da Tattakin Arba'in A Shiraz, Iran

8 Agusta 2026 - 10:21
Lambar labari: 1850025
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labarai na Ahlul-Bayt: Da safiyar ranar Talata (4 ga Agusta, 2026), an gudanar da tattakin Arba'in ga waɗanda ba su iya tafiya Karbala a Shiraz, tare da dubban masu makoki da sukai tattaki zuwa harami mai tsarki na Shah Cheragh (AS). Taron, wanda ya zo daidai da ranar 20 ga Safar da Arba'in, yana cikin tafiye-tafiyen alamtawa na ƙasa da ake gudanarwa a duk faɗin Iran ga waɗanda ba su iya yin tattaki zuwa Iraki ba.
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