Shahidin Jagora: Idan Al’umma Suka Shiga Fage, Juyin Juya Hali Ba Ya Shan Kaye

Kamfanin dillancin labarai na Ahl al-Bayt (AS) - ABNA: A ganina, muhimmin abu a cikin waɗannan juyin juya hali shi ne kasancewar jama'a na gaske a fagen aiki da fagen gwagwarmaya da jihadi, ba kawai da zukatansu da bukatunsu da imaninsu ba, har ma da jikinsu. Akwai bambanci mai zurfi tsakanin irin wannan kasancewar da tayar da kayar baya da wasu gungun soji ko ƙungiyar mayaka da ke ɗauke da makamai ke yi a idon jama'a marasa kula ko ma wanda suka yarda da shi.
A cikin abubuwan da suka faru a shekarun 1950 zuwa 1960 a wasu ƙasashen Afirka da Asiya, ba ɓangarori daban-daban na jama'a da matasa daga ko'ina cikin ƙasashen ba ne suka ɗauka nauyin juyin juya halin, sai dai ƙungiyoyin masu kifar da gwamnati ko ƙananan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. Su ne suka yanke shawara suka aikata, sa'an nan lokacin da su kansu ko kuma zuriyarsu ta baya, saboda wasu dalilai da za a iya ƙididdige su, suka canza hanya, juyin juya halin ya koma abokin gaba ga kansu, kuma maƙiya suka sake mamaye waɗannan ƙasashe. Wannan ya bambanta gaba ɗaya da sauyin da ke kan kafaɗun jama'a, su ne suka kawo jikinsu da ransu fage, kuma ta hanyar gwagwarmaya da sadaukarwa, suka kori maƙiyi daga fage.
A nan, jama'a ne suke tsara taken, suke tantance manufofi, suke gano maƙiyi da bayyana shi da bibiyarsa, suke zana makomar da ake so, ko da a takaice ne, kuma sakamakon haka ba sa barin masu son siyasa masu sulhu da gurbatattu, kai maganar da tafi dacewa ma garesu 'yan leƙen asirin maƙiyi, su karkata ko su yi sulhu da maƙiyi ko su canza hanya.
A cikin motsin jama'a, aikin juyin juya hali na iya jinkirtawa, amma ba shi da zurfafa da rashin kwanciyar hankali; kalma ce mai tsarki, misali ga maganar Allah wanda ya ce:
"Ba ka ga yadda Allah ya misalta kalma mai tsarki kamar itace mai tsarki ba, tushenta ya tabbata, reshenta kuma a cikin sama." (1) Lokacin da na ga gawar jajirtaccen al'ummar Masar mai alfahari a talabijin a dandalin Tahrir, na tabbata cewa wannan juyin juya hali zai yi nasara.
Zan faɗi wata gaskiya: Bayan nasarar juyin juya halin Musulunci da kafa tsarin Musulunci a Iran, wanda ya haifar da girgiza mai girma ga gwamnatocin masu neman duniya na gabas da yamma, kuma ya jefa al'ummomin Musulmai cikin yunkuri da ba a taɓa gani ba, sau da yawa muna tsammanin Masar za ta yunkura kafin ko'ina. Tarihin jihadi da basira da tarbiyyar manyan mayaka da masana a Masar, ya sa wannan fata ya taso a cikin zukatanmu. Amma ba a ji murya bayyananna daga Masar ba. A cikin zuciyata, ina yi wa al'ummar Masar waƙar Abi Firas da yake cewa: "Eh, ina da sha'awa kuma ina cikin kishirwar hakan/ Amma irina ba a tono masa sirri."
Karin Bayani: -Jagoran Shahidi ya yi amfani da wannan baiti don yin magana game da al'ummar Masar a lokacin juyin juya halinsu. Ya ce:
"Lokacin da na ga al'ummar Masar a dandalin Tahrir, na ji amsata. Al'ummar Masar da harshen zuciya suna gaya mini:
بَلی اَنَا مُشتاقٌ و عِندِیَ لَوعةٌ / ولکنَّ مِثلی لایُذاعُ لهُ سِرٌّ
Wato: Eh muna da sha'awar sauyi kuma muna da kishirwarsa a cikin zukatanmu, amma irinmu ba mu bayyana sirrinmu ba sai lokacin da ya dace."
Ma'anar ita ce: Al'ummar Masar sun dade suna jira kuma suna ɗaukar nauyi, ba tare da bayyana abin da ke cikin zukatansu ba, har sai lokacin da ya dace, suka fito fili suka yi juyin juya halinsu-.
Wannan sirri mai tsarki; wato, kuzarin yunkuri da azama, a hankali ya samu karbuwa a tunanin al'ummar Masar kuma ya daidaita, kuma a lokacin da ya dace na tarihi, ya fito fili a fage mai girma.
Tunisiya, Yemen, Libiya, da Bahrain ma suna cikin wannan hukunci; "Daga cikinsu akwai wanda ke jira, kuma ba su canza ba." (2)
A irin waɗannan juyin juya hali, ka'idoji da dabi'u da manufofi, ba a cikin takardun da ƙungiyoyi da jam'iyyu suke shiryuwa ba, sai dai a cikin tunani da zuciya da buƙatun jama'a da ke fage, ana rubuta su kuma ana bayyana su ta hanyar taken da halayensu.
Bayanan Jagoran Shahidi a taron kasa da kasa na farkawar Musulunci, 26/6/2011 (17/9/1390)
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