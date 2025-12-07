Pakistan: Sojin Pakistan Sun Kashe 'Yan Ta'adda 9

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Jami'an tsaro sun kashe 'yan ta'adda 9 a ayyukan leƙen asiri a gundumomin Tank da Lakki Marwat na Khyber Pakhtunkhwa. A cewar Hukumar Hulɗa da Jama'a ta Inter-Services (ISPR), jami'an tsaro sun gudanar da wani aikin leƙen asiri a ranar 5 ga Disamba bisa ga bayanan sirri game da kasancewar 'yan ta'adda a gundumar Tank, inda suka kashe 'yan ta'adda bakwai daga ƙungiyar "Fitna Khawarij", "wanda ake zargin suna aiki a ƙarƙashin kulawar Indiya".
Wani mai magana da yawun rundunar sojin Pakistan ya bayyana cewa jami'an tsaro sun gudanar da wani aiki na biyu a gundumar Lakki Marwat, inda aka kashe 'yan ta'adda biyu a musayar wuta. ISPR ta bayyana cewa a lokacin aikin, dakarun sun kai hari kan wata maboyar 'yan ta'adda yadda ya kamata, kuma 'yan ta'addar da aka kashe suna da hannu a hare-haren ta'addanci kan hukumomin tsaro da kuma kisan gillar fararen hula marasa laifi.
Kakakin rundunar sojin Pakistan ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike da share fagen kawar da sauran 'yan ta'adda da Indiya ke marawa baya a yankin.
A halin yanzu, Firayim Minista Shehbaz Sharif ya yaba wa jami'an tsaro kan nasarorin da suka samu a kan 'yan ta'addar Fateh al-Kharij guda biyu a yankunan Tank da Lakki Marwat na Khyber Pakhtunkhwa.
Shehbaz Sharif ya yaba wa jami'an tsaro kan kashe 'yan ta'addar guda tara a cikin wadannan ayyukan.
Ya ce da jajircewa mai karfi, jami'an tsaro suna samun nasarori masu yawa a kan ta'addanci.
Ya kara da cewa dukkan al'ummar kasar na tare da rundunar sojin Pakistan a wannan yaki da ta'addanci kuma ta kuduri aniyar kawar da dukkan nau'ikan ta'addanci a kasar.
Your Comment