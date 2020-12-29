Afirka Ta Kudu: Adadin Masu Kamuwa Da Corona Yana Karuwa

ABNA24 : A makon jiya kididdigar hukumomin lafiya ta nuna cewar, akalla mutane dubu 11 da 700 ake ganowa sun kamu da cutar kowace rana tsawon kwanaki 7 jere da juna.
Sake barkewar annobar ta coronavirus karo na 2 a Afrika ta Kudun ya sanya hukumomin kasar soma shawara kan yiwuwar sake yi wa jama’a kulle bayan dakatar da zirga-zirga, matakin da ake sa ran shugaban kasar Cyril Ramaphosa zai sanar yayin jawabin da zai yiwa ‘yan kasar a tsakiyar makon da muke shiga.
Kawo yanzu akalla mutane dubu 62 da 649 annobar coronavirus ta aika barzahu, daga cikin miliyan 2 da dubu 658 da 646 da suka kamu da cutar.
Morocco ce kasa ta 2 da annobar tafi yiwa ta’adi bayan halaka mata mutane dubu 7da 240, daga cikin dubu 432da 79 da suka kamu.
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