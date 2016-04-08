Amurka ke Siyarwa Saudiya bama-bamai da ta ke kai hari Yemen

Hare-hare 2 da aka kai kan kasuwar da ke cike da jama’a a garin Mastaba arewa maso yammacin kasar Yemen, a ranar 15 ga watan maris da ya gabata, ya yi sanadiyar kashe ‘yan tawayen huthi da 'yan shi’a da dama.
Kungiyar HRW ta ce wannan na a matsayin laifukan yaki ne, da ya kamata duniya ta yi hukunci a kai, inda ta bukaci Amurka da ta daina siyarwa Saudiya da makamai.
Zargin HRW dai ya zo ne a kan gaba, dai-dai wani lokaci da sakataren harakokin wajen kasar Amurka John Kerry ya fara wata ziyara a yankin Golf, inda maganar yakin kasar Yemen za ta taso.
HRW ta ce bincikenta na ranar 28 ga watan maris inda lamarin ya faru, ta gano sauran tarkacen bama-baman samfarin GBU 31, da tauraron dan Adam ke sarrafawa da kuma samfarin MK 84, dake da nauyin kilo 907 da kasar Amurka ta kera.