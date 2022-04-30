​Mai Yuwa Tarayyar Turai Ta Hana Kasashen Kungiyar Sayan Makamashi Daga Kasar Rasha A Nan Gaba

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul-Baiti {a.s} - ABNA - Jaridar ta kara da cewa mai yuwa nan da ‘yan kwanaki wakilan kungiyar AU zasu kafa dokar wacce zata hana kasashen kungiyar sayan makashi daga kasar Rasha. Sai dai a fili yake kansu a rabe yake kan wannan batun don irin yadda suka dogara da kasar ta Rasha don samun makamashi.
Kasar Rasha ce kasa mafi arzikin isakar gas a duniya, inda a shekara ta 2020 ta sayarwa kasashen turai kashi 26% na makamashin da suke bukata.
Bayan an fara yaki a Ukrain ne kasashen na turai suka fara kauracewa makamashin iskar gas na kasar Rasha sannan suka fara nemansu a wasu kasashe masu arzikin man fetur da gas wadanda suka hada da kasashen yankin Tekun farisa, Najeriya, Kazakisatn da Azebajan.
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