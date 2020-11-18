Sojin Saman Nijeriya Sun Hallaka Wani Adadi Na ‘Yan Boko Biyo Bayan Luguden Wuta A Dajin Sambisa

ABNA24 : Rahotannin sun bayyana cewar jami’in hulda da kafafen watsa labarai na helkwatar tsaro ta Nijeriyan Manjo Janar John Enenche ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin sun sami wannan nasarar ce sakamakon wasu hare-haren da aka kai wa sansanonin ‘yan Boko Haram din da ke dajin na Sambisa a ranar 14 ga watan Nuwamban nan da muke ciki.
Jami’in ya ce wajajen da aka kai wa hare-haren wajaje ne da ‘yan kungiyar ta Boko Haram suke amfani da su wajen tsare-tsaren irin hare-haren da suke kai.
Janar Enenche ya kara da cewa a yayin shawagin da jiragen yakinn da aka tura su yankin suke yi ta sama sun gano wani adadi na ‘yan Boko Haram din suna zirga-zirga, inda nan take aka bude musu wuta lamarin da yayi sanadiyyar hallaka wani adadi mai yawa na ‘yan ta’addan.
Daga karshen Janar Enenche ya ce sojojin Nijeriya ba za su yi kara a gwiwa ba har sai sun ga bayan dukkanin ‘yan ta’addan da suke yankin da kuma sake tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wadannan yankuna da suke fuskantar barazanar hare-haren ‘yan ta’addan.
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